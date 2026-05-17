ବିରଳ ବଳିଆ କୁକୁରଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥଳ ଡେବ୍ରିଗଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବଳିଆ କୁକୁର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥଳ ପାଲଟିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 17, 2026 at 5:18 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ବିରଳ ବଳିଆ କୁକୁରଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ୍ ଅଧିନସ୍ଥ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବେ ବିରଳ ବଣୁଆ କୁକୁର ବା ବଳିଆ କୁକୁର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । କାରଣ ଏଠାରେ ଏବେ ଦୁଇଟି ବଳିଆ କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଦେଖା ଯାଇଛି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଯୋଡ଼ା ବଳିଆ କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
DFO ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏହି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ରହିଛି । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ମାଆ ଏବଂ ଛୁଆଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।"
ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ, ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ବଳିଆ କୁକୁର ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ ଟ୍ରାପ୍ ହୋଇଥିଲା ।ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ପ୍ରଥମ କୁକୁର ସହିତ ଆଉ ବଳିଆ କୁକୁର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଅଭୟାରଣ୍ୟର 100 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପି ଏକତ୍ର ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅର୍ଥାତ 2026 ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏକାଠି ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏହାପରେ ଚଳିତ ମେ' ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ମାଈ ବଳିଆ କୁକୁର ସହ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଛୁଆ ବିଚରଣ କରୁଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ମାସ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।ଏମାନେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ 26ଟି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ହରିଣକୁ ଶିକାର କରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ମାଂସାହାରୀ ଜୀବର ଉପସ୍ଥିତି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ପରିବେଶଗତ ଉପଯୁକ୍ତତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । ଯାହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ପ୍ରଜନନକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ର ଚାରି ପାଖରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଏବଂ ଚାରି ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି ବୋଲି DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ଏମାନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ନଜର ରଖାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାଆ ଏବଂ ଛୁଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ସୁସ୍ଥ ଶିକାର ଉପଲବ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁରଙ୍କୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହିପରି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଛୁଆ ପାଳନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଏହି ଛୁଆଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଞ୍ଚିବା କୌଶଳ ଶିଖି ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ।
DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଛୁଆମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଷ୍ମତା ଏବଂ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ମାଆ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଆ ସହିତ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି । ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜୀବର ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଆଶାଜନକ ସଙ୍କେତ । ଛୁଆଙ୍କ ଆଗମନ କେବଳ ସଫଳ ପ୍ରଜନନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶିକାରର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ । ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବଳିଆ କୁକୁର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ? ତାହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ସାଥୀ ଏବଂ ଶିକାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ।"
୨୦୨୨-୨୦୨୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାମୁକ୍ତ ପ୍ରଜନନ ଭୂମିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଚେକଗେଟ୍ (ମୋଟ ୧୨ଟି ଚେକଗେଟ୍) ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସମସ୍ତ ସୀମାନ୍ତ ଚେକଗେଟରେ ୨୪/୭ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି l ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ରୁ ୨୫୦୦ ବନ୍ୟ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମଘାଟ, ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ଡ଼ିଏଫଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର