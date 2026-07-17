ETV Bharat / state

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା: ମୌସୁମୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ

ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ଡ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ SOP ଜାରି କରି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Security increased in Debrigarh Wildlife Sanctuary: Hirakud Wildlife Department strengthens monsoon patrol network
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା: ମୌସୁମୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 4:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SAMBALPUR DEBRIGARH SECURITY, ସମ୍ବଲପୁର : ମୌସୁମୀ ଆସିବା ସହିତ ବଢ଼ିଛି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା । ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ଡ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା (SOP) ଜାରି କରି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି । ଏନେଇ ଆଜି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା: ମୌସୁମୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ (ETV Bharat Odisha)

DFO ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅବାଧ ଶିକାର ପରି ଅପରାଧ ଏବଂ ତସ୍କରୀ ରୋକିବା ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । 353 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ । ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୟଳ, ଚିତାବାଘ, ସ୍ଲଥ୍ ଭାଲୁ, ସମ୍ବର, ହରିଣ ଏବଂ ଚଉସିଙ୍ଗା ବିଶିଷ୍ଟ ମୃଗଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଆସୁଛି । ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଭାରତୀୟ ବଳିଆ କୁକୁରଙ୍କ ସଫଳ ପ୍ରଜନନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।

2025-26 ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ପାଦରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରି 97,730 କିଲୋମିଟର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ।
2025-26 ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ପାଦରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରି 97,730 କିଲୋମିଟର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। (ETV Bharat Odisha)

ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ । ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ଅଛି । ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଶିକାର ଏବଂ କାଠ ଚୋରାଚାଲାଣର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଛଅଟି ମନୋରମ ଜଳପ୍ରପାତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ, ଅବୈଧ ପିକନିକ୍ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।

ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପରିଚାଳନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବନ୍ୟା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବାସସ୍ଥାନ ବୁଡ଼ିପାରେ । ଆଉ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜଳମଗ୍ନ ବାସସ୍ଥାନ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପାଖ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ ।

ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ଡ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ SOP ଜାରି କରି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି ।
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ଡ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ SOP ଜାରି କରି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି । (ETV Bharat Odisha)
ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ, ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମୋଟ 941 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ 129 ଗୋଟି ପାଦଚଲା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପଥ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ 26ଟି ବିଟ୍ ଅଫିସରେ ନିୟୋଜିତ ବିଟ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ତଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୁରକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦୈନିକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୌସୁମୀ ଋତୁ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 11ଟି ଦଳ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ତଦାରଖ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ସୀମାରେ 17ଟି ଦଳ ସମେତ ମୋଟ 28ଟି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।
ମୌସୁମୀ ଆସିବା ସହିତ ବଢ଼ିଛି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
ମୌସୁମୀ ଆସିବା ସହିତ ବଢ଼ିଛି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା । (ETV Bharat Odisha)

ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ତଦାରଖ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ମୋଟ୍ 62ଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 21ଟି ପ୍ରବେଶ ବିନ୍ଦୁ, 96 କିଲୋମିଟରର ଗ୍ରାମ ସୀମା, 31ଟି ଗ୍ରାମ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, 115 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, 6ଟି ଜଳପ୍ରପାତ, 100 କିଲୋମିଟର ଜଳଭଣ୍ଡାର କୂଳରେଖା ଏବଂ 6ଟି ଜଳଭଣ୍ଡାର ପ୍ରବେଶ ବିନ୍ଦୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ-

  • 62ଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ
  • 21ଟି ପ୍ରବେଶ ବିନ୍ଦୁ
  • 96 କିଲୋମିଟରର ଗ୍ରାମ ସୀମା
  • 31ଟି ଗ୍ରାମ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା
  • 115 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା
  • 6ଟି ଜଳପ୍ରପାତ
  • 100 କିଲୋମିଟର ଜଳଭଣ୍ଡାର କୂଳରେଖା
  • 6ଟି ଜଳଭଣ୍ଡାର ପ୍ରବେଶ ବିନ୍ଦୁ

ଏହାସହ DFO ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ EDC ବା ପରିବେଶ ଉନ୍ନୟନ କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 71ଟି ପରିବେଶ-ଉନ୍ନୟନ କମିଟି (EDC) ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ରିପୋର୍ଟ କରିବାରେ ଏବଂ ଅବୈଧ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ବନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ EDC ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେକୌଣସି ସୂଚନାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି," ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି DFO ।

ମୌସୁମୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ
ମୌସୁମୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ (ETV Bharat Odisha)
ଅପରପକ୍ଷରେ DFOଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ତିନିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । 112ଟି ୱେରଲେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ (ୱାକି-ଟକି) ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ 21ଟି VHF ଯୋଗାଯୋଗ ଷ୍ଟେସନର ଏକ ନେଟୱାର୍କ, ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସକ୍ଷମ କରୁଛି ।2025-26 ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ପାଦରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରି 97,730 କିଲୋମିଟର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। କେବଳ ଜୁନ୍ 2026ରେ, 6694 କିଲୋମିଟର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 1381 କିଲୋମିଟର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅବୈଧ ହୁକିଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ଲାଇଭ୍-ୱାୟାର ଡିଟେକ୍ଟର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ଅବୈଧ ହୁକିଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ଲାଇଭ୍-ୱାୟାର ଡିଟେକ୍ଟର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)


ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର କୂଳରେ, ପାର୍ବତୀତୁଙ୍ଗ, ଚୌରାସିମାଲ ଏବଂ ବଡ଼ଡୁମାରେ 3ଟି ଡଙ୍ଗା-ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବଢ଼ି ପାଣି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ପାଞ୍ଚଟି ମୋଟରବୋଟ୍ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ।


ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ, ଫିଲ୍ଡ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 4ଟି ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁର୍ବଳ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଫାଶ ବିରୋଧୀ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ, ଅବୈଧ ହୁକିଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ଲାଇଭ୍-ୱାୟାର ଡିଟେକ୍ଟର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।

ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୀମା ନିକଟରେ ଲୋକ ଡଙ୍ଗା, ମୋଟରସାଇକେଲ୍, ସାଇକେଲ ଏବଂ ଯାନବାହାନର ସନ୍ଦେହଜନକ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ଡ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର, କାଠ କଟା, ଫାଶ, ବିସ୍ଫୋରକ, ବିଷ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଅବୈଧ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଏବଂ ଅନଧିକୃତ ପିକନିକ୍ କରିବା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ଆପେ ପ୍ରସବ ହୋଇ ବାଲଟିରେ ପଡ଼ିଲା ନବଜାତକ, ଡାକ୍ତରୀ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ହୀରାକୁଦ: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖୋଲିଲା 10 ଗେଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଏଚଡି ସ୍କୋଲାରଙ୍କ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ଦେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR DEBRIGARH SECURITY
ସମ୍ବଲପୁର ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ସୁରକ୍ଷା
SAMBALPUR DEBRIGARH SANCTUARY
DEBRIGARH WILDLIFE SANCTUARY
SAMBALPUR DEBRIGARH SECURITY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.