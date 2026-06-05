ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ; ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ନିର୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ୱରେ ଯିବେ ଉଚ୍ଚସଦନ

ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ନାମାଙ୍କନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Debashish Samantaray Files Nomination Rajya Sabha Bypoll 2026 as BJP Candidate
ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 5, 2026 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ନାମାଙ୍କନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ । ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ଦେବାଶିଷ ।

ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ (ETV Bharat)

ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ:

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦେବାଶିଷ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନୋମିନେସନ ଭରିଛନ୍ତି । ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ବିଧାନସଭା ରିଟର୍ଣ୍ଣଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ନାମାଙ୍କନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଦେବାଶିଷଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଦେବାଶିଷ ୩ ସେଟ୍‌ ନାମାଙ୍କନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବକ ରହିଛନ୍ତି ।

Debashish Samantaray Files Nomination Rajya Sabha Bypoll 2026 as BJP Candidate
ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ (ETV Bharat)
'ମୋତେ ମୋ ଘର ମିଳିଯାଇଛି':

ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ । ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଦେବାଶିଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି । ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ମୋ ଘର ମିଳିଯାଇଛି । ଦଳ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ, ତାହା କରିବି । ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଓ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି । ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଓ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।"

Debashish Samantaray Files Nomination Rajya Sabha Bypoll 2026 as BJP Candidate
ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ (ETV Bharat)
'ବିଜେଡିର ଭାଡ଼ି ଖାଲି ହେଉଛି':

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନେଇ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ । ଦେବାଶିଷ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ’ଣ ହେଉଛି । ବିଜେଡିର ଭାଡ଼ି ଖାଲି ହେଉଛି । ବିଜେଡି ଛାଡି ଅନେକ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଆଡେ ଯିବେ । ଆହୁରି ଆନେକ ନେତା ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବେ । କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୌକା ରହିଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବି ।"

Debashish Samantaray Files Nomination Rajya Sabha Bypoll 2026 as BJP Candidate
ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ (ETV Bharat)

ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୧୮ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେହିପରି ଜୁନ ୮ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ । ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ଦେବାଶିଷ । ମେ’ ୨୫ ତାରିଖରେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ । ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଠାଇବା ସହ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ମେ’ ୨୬ ତାରିଖରେ ଦେବାଶିଷ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ସେ ୨୦୨୪ରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇଥିଲେ । ଦେବାଶିଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୩୦ରେ ଶେଷ ହେବ ।

Debashish Samantaray Files Nomination Rajya Sabha Bypoll 2026 as BJP Candidate
ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଜୁନ୍ 18 ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ପଦ

ବିଜେଡିରେ କମ୍ପନ; ଦଳ ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦ ଛାଡିଲେ ନବୀନଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ

ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ଗତକାଲି ଛାଡିଥିଲେ ବିଜେଡି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RAJYA SABHA BYPOLL
DEBASHISH FILES NOMINATION
DEBASHISH SAMANTARAY
ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ
RAJYA SABHA ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.