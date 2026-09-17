ETV Bharat / state

ଦେବଗଡରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ପ୍ରେମିକା ଘରେ ପ୍ରେମିକକୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ, ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ଥାନାରେ ଅଟକ

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ପ୍ରେମିକା ଘରେ ପ୍ରେମିକକୁ ହତ୍ଯା ଅଭିଯୋଗ l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

DEBAGADA MURDER
ମୃତ ଯୁବକ ସିଲୁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 17, 2026 at 1:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଦେବଗଡ: 3 ବର୍ଷର ପ୍ରେମ...ଭିନ୍ନ ଜାତିକୁ ନେଇ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲା ପରିବାର । ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫେରି ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରେମିକକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକାର ପରିବାର ଲୋକେ । ପ୍ରଥମେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ, ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଏପରି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ । ପୋଲିସ ପ୍ରେମିକାର ବାପା ତଥା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଧୀରଜ ଚୋପଦାର

ପ୍ରେମିକା ଘରେ ପ୍ରେମିକକୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେବଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଧୀରଜ ଚୋପଦାର କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ରାତିରେ ରିଆମାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ହୋଇଛି l ମୃତକଙ୍କ ବଡ଼ଭାଇ ଯଶୋଧର ରାୟ ରିଆମାଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ମୃତ ସିଲୁ ଜଣେ ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ l ତେବେ ଉଭୟ ପରିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଝଗଡା ବା ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିଲା l ତେବେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଭାଇ ସିଲୁ ରାୟ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ମାରିଥିବାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l’

ଫେରିଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇରୁ...

ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ନିକଟସ୍ଥ ବାବରାକୋଟ ଗ୍ରାମର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଲୁ ରାୟ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ସିଲୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ ପାଠ ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ଯ କରିଥିବା ବେଳେ 4 ମାସ ତଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇ ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫେରିଥିଲେ । ରାତିରେ ସେ ଘରୁ ଦେବଗଡ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

DEBAGADA MURDER
ମୃତ ଯୁବକ ସିଲୁ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ...

ତେବେ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା 30 ମିନିଟରେ ସେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ରିଆମାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛକ ଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ସିଲୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ପିଟିପିଟି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳି ଦେଇଥିବା ରିଆମାଳ ଥାନାରେ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।


ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ...
ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୋଲିସ ସିଲ୍‌ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଓ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଆସିବା ପରେ ଖୋଲାଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ସେପଟେ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଯଶୋଧର ରାୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରିଆମାଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି l ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରେମିକାର ବାପା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନରୋତ୍ତମ ବେହେରାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି l ଏହା ସହ ଅନୁଗୋଳର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଧୀରଜ ଚୋପଦାର କହିଛନ୍ତି l

ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା...ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ ପରିବାର

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ମୃତକ ସିଲୁ ରାୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା l ଏହା ସହ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଲୁ ଝିଅର ବାହାଘର ଅନ୍ୟତ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାହାଘର ଅନେକ ଥର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା l ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିଲା l ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଜଣକ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ହଇରାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ବାପା ଏହି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି l’

ଏନେଇ ମୃତ ସିଲୁଙ୍କ ବାପା ମୋହନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ଯୋଜନା କରି ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ । ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଝିଅର ପରିବାରଲୋକେ । ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା

ବରଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ଆଗଲପୁର ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ କାର ଭିତରେ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା

ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ପୁଅକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲା ବାପା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

YOUTH MURDER LOVER FAMILY
YOUTH BURNT ALIVE
ଦେବଗଡ ହତ୍ୟା
ପ୍ରେମିକକୁ ଜାଳିଦେଲେ
DEBAGADA MURDER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.