ଓଡିଶାରେ ବଢୁଛି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା, 10 ବର୍ଷରେ ଯାଇଛି 26 ଜୀବନ
ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଓ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟାଙ୍କିରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
Published : May 27, 2026 at 1:10 PM IST
Septic Tank Tragedy Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡିଶାରେ ବଢୁଛି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା । ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଓ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟାଙ୍କିରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତ 2014ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ସେପ୍ଟିକ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ 859 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଓଡିଶାରେ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା
ମେ 26, 2026 (କଳାହାଣ୍ଡି)
ମଦନପୁର ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା ଗାଁରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ଘର ମାଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2026 (ସମ୍ବଲପୁର)
ମହୁଲପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେସାଇବାହାଲ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ସେପ୍ଟିକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକ ସୁଶୀଲ ନାଏକ (30) ଓ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚରଣ ବେହେରା (55) ରହିଥିଲେ ।
ଜୁନ 3, 2025 (ନବରଙ୍ଗପୁର)
ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପୋଦଲଗୁଡା ଗାଁରେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଓ ଜଣେ ଦେଖଣାହାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 06, 2024 (କଟକ)
ତ୍ରିଶୁଳିଆର ଏକ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେପଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ଜିନିଷପତ୍ର କାଢିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
ଜୁଲାଇ 30, 2023 (ଭୁବନେଶ୍ବର)
ଶିଶୁପାଳଗଡରେ ଏକ ସେପଟିକ ଟାଙ୍କି ସଫେଇ ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ମୃତକ ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁମନ (23) ଓ ସାଫିକ (26) ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2, 2018 (ରାୟଗଡା)
ବିଷମ କଟକରେ ସେପଟିକ ଟାଙ୍କିରେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2016 (ବ୍ରହ୍ମପୁର)
ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ସଫେଇ ବେଳେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ସାମନ୍ତରାପୁରର ଜୁରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ (30), ପଦ୍ମଲୋଚନ (28) ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବାବେଳେ ଭାଇ ରାଜୁ ପ୍ରଧାନ (55) ଓ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିଅରିଂ ଛାତ୍ର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ (18)ଙ୍କ ଏହି ଅଘଟଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ସ୍ୱରେଜ ଏବଂ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା
ସ୍ୱରେଜ ଏବଂ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ (SSWs)ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 2023-24 ରେ ଜାତୀୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରିମଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମ (NAMASTE) ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 2024-25 ରେ NAMASTE ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହକାରୀ (WPs) ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ 12, 2026 ସୁଦ୍ଧା NAMASTE ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 89,248 ସ୍ୱେରେଜ ଏବଂ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 2,34,425 ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ।
"ସଫେଇକର୍ମୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିଷେଧ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାସ ଆଇନ, 2013" ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫେଇକର୍ମୀଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ମାନୁଆଲ ସଫେଇକର୍ମୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ।
ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ମାନୁଆଲ୍ ସଫେଇକର୍ମୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଜଣକ ପିଛା 40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏକକାଳୀନ ନଗଦ ସହାୟତା (OTCA) ପ୍ରଦାନ କରି ପୁନର୍ବାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ 27 ହଜାର 928 ଜଣ ମାନୁଆଲ୍ ସଫେଇକର୍ମୀ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି 2 ହଜାର 679 ଜଣ ମାନୁଆଲ୍ ସଫେଇକର୍ମୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରୀମ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ମୋଟ 230 ଜଣ ମାନୁଆଲ୍ ସଫେଇକର୍ମୀଙ୍କ (MS) ମଧ୍ୟରୁ 66 ଜଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତରେ ସେପ୍ଟିକ ଟାଙ୍କିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା
ବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା
- 2014 58
- 2015 71
- 2016 62
- 2017 111
- 2018 74
- 2019 131
- 2020 40
- 2021 62
- 2022 88
- 2023 65
- 2024 54
- 2025 43
- ସର୍ବମୋଟ 859
