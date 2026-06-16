ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩ରେ ପହଞ୍ଚିଲା; ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ

ନିୟୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟପ୍ପୋଙ୍କ ଆଜି ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

DEATH TOLL IN CAPITAL CAR ACCIDENT RISES TO 3: DRIVER REVEALS CAUSE OF ACCIDENT AFTER SURRENDER
ରାଜଧାନୀ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩ରେ ପହଞ୍ଚିଲା; ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 16, 2026 at 9:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CAR CRASHES INTO AUTO, BIKES, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡକଣ ଆମ ବସ୍ ଡିପୋ ସାମ୍ନା MCL ରାସ୍ତାରେ ଏକ କାର୍ (OD35K3399) ଘଟାଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ନିୟୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟପ୍ପୋଙ୍କ ଆଜି ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

ରାଜଧାନୀ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩ରେ ପହଞ୍ଚିଲା; ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ (ETV BHARAT ODISHA)

ଗତକାଲି ଆଇଆଇଏସ ଅଧିକାରୀ ଲିଲି କୁମାରୀ କୁଲ୍ଲୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜୟରାମ ଏକ୍କା ଏବଂ ନିୟୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କଲୋନୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେ ହେଲେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ରଙ୍ଗମାଟିଆରେ ରହୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମର ଅନିଲ କୁମାର ଗୌଡ (୩୦)। ଏନେଇ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା (ନଂ.୨୯୭/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନିଲଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।


ମଦ୍ୟପାନ କରିନଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର
ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଳାଉଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ତଦନ୍ତରୁ ଭିନ୍ନ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅନିଲଙ୍କ ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ଟେଷ୍ଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରିନଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ତାଙ୍କର ୪ରୁ ୫ ଦିନ ହେବ ପ୍ରବଳ କାସ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ସେ କଫ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ କାସ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜୋନ-୫ ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି ।

ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଳାଉଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ତଦନ୍ତରୁ ଭିନ୍ନ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଳାଉଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ତଦନ୍ତରୁ ଭିନ୍ନ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ମାଲିକଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ି ଫେରିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାଏସିପି ସେନାପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନିଲ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଫେରିବା ବେଳେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋଟ୍ ୬ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅଟୋ ଚାଳକ ଶଙ୍କରଲାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ତା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସୁଲଗ୍ନା ଦେଓ ଓ ସୁବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ତା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରାଜଧାନୀରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଟୋ ଓ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍‌, ୨ ମୃତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CAR ACCIDENT IN BHUBANESWAR
CAR CRASHES INTO AUTO BIKES
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଘଟଣା
BHUBANESWAR ACCIDENT
CAR ACCIDENT IN BHUBANESWAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.