ରାଜଧାନୀ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩ରେ ପହଞ୍ଚିଲା; ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ
ନିୟୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟପ୍ପୋଙ୍କ ଆଜି ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 16, 2026 at 9:41 PM IST
CAR CRASHES INTO AUTO, BIKES, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡକଣ ଆମ ବସ୍ ଡିପୋ ସାମ୍ନା MCL ରାସ୍ତାରେ ଏକ କାର୍ (OD35K3399) ଘଟାଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ନିୟୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟପ୍ପୋଙ୍କ ଆଜି ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଗତକାଲି ଆଇଆଇଏସ ଅଧିକାରୀ ଲିଲି କୁମାରୀ କୁଲ୍ଲୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜୟରାମ ଏକ୍କା ଏବଂ ନିୟୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କଲୋନୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେ ହେଲେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ରଙ୍ଗମାଟିଆରେ ରହୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମର ଅନିଲ କୁମାର ଗୌଡ (୩୦)। ଏନେଇ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା (ନଂ.୨୯୭/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନିଲଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମଦ୍ୟପାନ କରିନଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର
ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଳାଉଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ତଦନ୍ତରୁ ଭିନ୍ନ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅନିଲଙ୍କ ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ଟେଷ୍ଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରିନଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ତାଙ୍କର ୪ରୁ ୫ ଦିନ ହେବ ପ୍ରବଳ କାସ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ସେ କଫ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ କାସ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜୋନ-୫ ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରାଜଧାନୀରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଟୋ ଓ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍, ୨ ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର