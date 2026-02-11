କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ OHRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀର ମୁରଲୀଧର ସାହୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲାଟିର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଦେଶର ୮ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
Published : February 11, 2026 at 5:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଓଏଚଆରସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । 9 ବର୍ଷ ତଳେ ନବମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟ ସଂରକ୍ଷିତ ବାହିନୀ ଲାଗି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜାରିଙ୍ଗ ରେ କନଷ୍ଟେବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ(OHRC) ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଆଦେଶ କମିଶନଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ଅସୀମ ଅମିତାଭ ଦାଶଙ୍କ ଏକକ ବେଞ୍ଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀର ମୁରଲୀଧର ସାହୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲାଟିର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ପୁଅ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ 2017 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କଟକରେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ 1600 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ସମୟରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡିସ୍ପେନସରୀ ଓ ପରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଶୁଣାଣୀ ସମୟରେ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ନ ଥିବା ସହ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିପୂଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଆଇନର ଆଧାରରେ ଆୟୋଗ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ‘ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାୟାବିଲିଟି’ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ହକଦାର । ଏହି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଦେଶର ୮ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମୃତକଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ-ଚିକିତ୍ସା ଯାଞ୍ଚ, ଜୀବନରକ୍ଷା ସୁବିଧା ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଚିକିତ୍ସା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ଏସଓପିର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ଏବଂ ଅବହେଳା ଘଟିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଏହି ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ; ବାଥରୁମରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାତୃତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଦୁର୍ଲଭ ସମନ୍ୱୟ; ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ସମ୍ଭାଳିଲେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ମା'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର