କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ OHRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀର ମୁରଲୀଧର ସାହୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲାଟିର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଦେଶର ୮ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ OHRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ OHRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 11, 2026 at 5:23 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଓଏଚଆରସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । 9 ବର୍ଷ ତଳେ ନବମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟ ସଂରକ୍ଷିତ ବାହିନୀ ଲାଗି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜାରିଙ୍ଗ ରେ କନଷ୍ଟେବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ(OHRC) ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।


ଏହି ଆଦେଶ କମିଶନଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ଅସୀମ ଅମିତାଭ ଦାଶଙ୍କ ଏକକ ବେଞ୍ଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀର ମୁରଲୀଧର ସାହୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲାଟିର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ପୁଅ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ 2017 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କଟକରେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ 1600 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ସମୟରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡିସ୍ପେନସରୀ ଓ ପରେ କଟକ ଏସ୍‌ସିବି ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

ଶୁଣାଣୀ ସମୟରେ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ନ ଥିବା ସହ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିପୂଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା ।

କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ OHRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ OHRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ETV BHARAT ODISHA)


ତେବେ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଆଇନର ଆଧାରରେ ଆୟୋଗ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ‘ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାୟାବିଲିଟି’ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ହକଦାର । ଏହି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଦେଶର ୮ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମୃତକଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ।


ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ-ଚିକିତ୍ସା ଯାଞ୍ଚ, ଜୀବନରକ୍ଷା ସୁବିଧା ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଚିକିତ୍ସା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ଏସଓପିର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ଏବଂ ଅବହେଳା ଘଟିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଏହି ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

