ETV Bharat / state

ଡିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚଢ଼ାଉ; ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ପଞ୍ଝାରେ ୩ ଧଳାଜହର ବେପାରୀ, ୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୩୭୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର, ୨ଟି ବାଇକ, ୪ଟି ମୋବାଇଲ, ୧୬୫୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ।

କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (SCU) ପଞ୍ଝାରେ ୩ ବ୍ରାଉନସୁଗର ବେପାରୀ ଧରାପଡିଛନ୍ତି ।
କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (SCU) ପଞ୍ଝାରେ ୩ ବ୍ରାଉନସୁଗର ବେପାରୀ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 21, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ଵରରୁ ଆସି ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ବିକ୍ରି ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଛି । କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (SCU) ପଞ୍ଝାରେ ୩ ଜଣ ବ୍ରାଉନସୁଗର ବେପାରୀ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାରର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଟ୍ବିନ ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଡିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚଢ଼ାଉ; ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ପଞ୍ଝାରେ ୩ ଧଳାଜହର ବେପାରୀ, ୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ (ETV BHARAT ODISHA)


ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେବ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ବର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାଡେଶ୍ୱରର ସମୀର ଖାନ ଓରଫ ମୁନା ଓରଫ ମୋହନ(୪୪), ରାଜପୁର ବସ୍ତିର ସେକ୍ ଇର୍ସାଦ୍ ମହମ୍ମଦ ଓରଫ ସୂର୍ଯ୍ୟ (୨୩), ମୁନାଫ୍ ଖାନ ଓରଫ ମୋନା (୨୨) । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୩୭୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର, ୨ଟି ବାଇକ, ୪ଟି ମୋବାଇଲ, ୧୬୫୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୩/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମାମଲା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି।

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୩୭୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର, ୨ଟି ବାଇକ, ୪ଟି ମୋବାଇଲ, ୧୬୫୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୩୭୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର, ୨ଟି ବାଇକ, ୪ଟି ମୋବାଇଲ, ୧୬୫୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)


ବାଇକରେ ଜଳେଶ୍ବରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇଟି ବାଇକରେ ଗିରଫ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଧରି ଜଳେଶ୍ବରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁବକଙ୍କୁ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଏସସିୟୁ ଟିମ୍ ସୂଚନା ପାଇ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତି କଟିଥିଲା । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ବେଳେ ଦୁରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟ ଶ୍ୟାମ ରୋଡ୍ ରେ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା ।

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୩୭୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର, ୨ଟି ବାଇକ, ୪ଟି ମୋବାଇଲ, ୧୬୫୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୩୭୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର, ୨ଟି ବାଇକ, ୪ଟି ମୋବାଇଲ, ୧୬୫୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ପୁରୁଣା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ମିଳିଲା ଲିଙ୍କ୍
ପୋଲିସ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି,"ନିଶା ବିରୋଧରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତିକୁ ଅନୁପାଳନ କରି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ପୂର୍ବ ମାମଲା (ନଂ.୧୧/୨୦୨୫)ରେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏହି ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖାଯାଉଥିଲା । ନିଶା କାରବାରକୁ ରୋକିବାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଦିଗରେ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛୁ । ବ୍ରାଉନସୁଗର ନେଟୱର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରୁଛୁ । ଛୋଟ ପୁଡ଼ିଆ ହେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସଚେତନ କରୁଛୁ । ଗିରଫ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଆପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରର ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ସିଂ କହିଛନ୍ତି ।"

କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (SCU) ପଞ୍ଝାରେ ୩ ବ୍ରାଉନସୁଗର ବେପାରୀ ଧରାପଡିଛନ୍ତି ।
କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (SCU) ପଞ୍ଝାରେ ୩ ବ୍ରାଉନସୁଗର ବେପାରୀ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଣୁଥିଲେ ବ୍ରାଉନସୁଗର
ଗତ ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଗିରଫ ବାଲେଶ୍ଵର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ସେକ୍ ଆକବର ଠାରୁ ୪୦୦ ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଆକବର ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଆଣି ବାଲେଶ୍ଵର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଗିରଫ ଆକବରର ଲିଙ୍କ୍ ରେ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର, ଇର୍ସାଦ୍ ମୁନାଫ୍ ଥିଲେ । ଆକବରକୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ।

କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (SCU)ର ସମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ
କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (SCU)ର ସମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ (ETV BHARAT ODISHA)



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅପରେସନ ପ୍ରହାର; କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ହାଣିଥିଲେ; ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗରେ କର୍ପୋରେଟର ଗିରଫ, 5ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BROUN SUGAR SEIZUR IN BHUBANESWAR
COMMISSIONRATE POLICE
CRIME IN BHUBANESWAR
SPECIAL CRIME UNIT NABS BROWN SUGAR
BROUN SUGAR SEIZUR IN BHUBANESWAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.