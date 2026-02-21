ଡିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚଢ଼ାଉ; ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ପଞ୍ଝାରେ ୩ ଧଳାଜହର ବେପାରୀ, ୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୩୭୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର, ୨ଟି ବାଇକ, ୪ଟି ମୋବାଇଲ, ୧୬୫୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ।
Published : February 21, 2026 at 5:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ଵରରୁ ଆସି ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ବିକ୍ରି ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଛି । କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (SCU) ପଞ୍ଝାରେ ୩ ଜଣ ବ୍ରାଉନସୁଗର ବେପାରୀ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାରର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଟ୍ବିନ ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେବ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ବର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାଡେଶ୍ୱରର ସମୀର ଖାନ ଓରଫ ମୁନା ଓରଫ ମୋହନ(୪୪), ରାଜପୁର ବସ୍ତିର ସେକ୍ ଇର୍ସାଦ୍ ମହମ୍ମଦ ଓରଫ ସୂର୍ଯ୍ୟ (୨୩), ମୁନାଫ୍ ଖାନ ଓରଫ ମୋନା (୨୨) । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୩୭୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର, ୨ଟି ବାଇକ, ୪ଟି ମୋବାଇଲ, ୧୬୫୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୩/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମାମଲା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି।
ବାଇକରେ ଜଳେଶ୍ବରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇଟି ବାଇକରେ ଗିରଫ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଧରି ଜଳେଶ୍ବରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁବକଙ୍କୁ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଏସସିୟୁ ଟିମ୍ ସୂଚନା ପାଇ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତି କଟିଥିଲା । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ବେଳେ ଦୁରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟ ଶ୍ୟାମ ରୋଡ୍ ରେ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା ।
ପୁରୁଣା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ମିଳିଲା ଲିଙ୍କ୍
ପୋଲିସ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି,"ନିଶା ବିରୋଧରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତିକୁ ଅନୁପାଳନ କରି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ପୂର୍ବ ମାମଲା (ନଂ.୧୧/୨୦୨୫)ରେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏହି ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖାଯାଉଥିଲା । ନିଶା କାରବାରକୁ ରୋକିବାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଦିଗରେ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛୁ । ବ୍ରାଉନସୁଗର ନେଟୱର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରୁଛୁ । ଛୋଟ ପୁଡ଼ିଆ ହେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସଚେତନ କରୁଛୁ । ଗିରଫ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଆପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରର ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ସିଂ କହିଛନ୍ତି ।"
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଣୁଥିଲେ ବ୍ରାଉନସୁଗର
ଗତ ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଗିରଫ ବାଲେଶ୍ଵର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ସେକ୍ ଆକବର ଠାରୁ ୪୦୦ ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଆକବର ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଆଣି ବାଲେଶ୍ଵର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଗିରଫ ଆକବରର ଲିଙ୍କ୍ ରେ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର, ଇର୍ସାଦ୍ ମୁନାଫ୍ ଥିଲେ । ଆକବରକୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର