ଗିରଫ୍ ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ ପୋଲିସକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ: ଜଣେ ଗିରଫ, ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ସହ ୨ଟି ଖଣ୍ଡା ଜବତ
ଘଟଣାରେ ଫେରାର୍ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 19, 2026 at 9:44 PM IST
Deadly attack on police, One person arrested, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏକ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥାନାର ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଓଏପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫାଳିକିଆ ବସ୍ତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଇ. ତରୁଣ (୨୧) କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେ ହେଲା କମଳା ନେହୁରୁ କଲେଜ ନିକଟ କଳିଙ୍ଗ ବସ୍ତିର ଆଇ. ତରୁଣ (୨୧) । ତାଠାରୁ ଥାର୍ ଗାଡି ଓ ଗାଡି ଭିତରୁ ୨ଟି ଖଣ୍ଡା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ମାମଲା (ନଂ.୮୨୧/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ତରୁଣକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଘଟଣାରେ ଫେରାର୍ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲା (କେସ ନଂ.୬୧୭/୨୦୨୬) ର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଶୀ ରାଉତ ଓ ସାଇକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଦିନବେଳା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ମାନସ ସାହୁ ଫାଳିକିଆ ବସ୍ତିକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ନକରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।
ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ବେଳେ ଏସ୍ଆଇ ମାନସ ଏବଂ ଓଏପିଏଫ୍ ଅଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଉକ୍ତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନଂ-୬ କୁ ଲାଗିକରି କଦଳୀ ଗୋଦାମ ବସ୍ତି ନିକଟରେ କାଶୀ ରାଉତ, ଫାଳିକିଆ ବସ୍ତିର ସାଇ, କେଦାରପଲ୍ଲୀ ବସ୍ତିର ବିକି, ୟୁନିଟ୍-୧ ଅଞ୍ଚଳର ତରୁଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ଥାର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ପୋଲିସକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖଣ୍ଡା ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଏସ୍ଆଇ ମାନସଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଓ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ।
ଏଥିସହ ସେମାନେ ଓଏପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ଅଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ମାନସ ଓ ଅଜିତ କୌଣସି ମତେ ସେଠାରୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ । ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତରୁଣକୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପଠାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ: ୧୬ ଜଣିଆ ସାଇବର ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗିରଫ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହାରିବା ପରେ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା: ସଫ୍ଟଓୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସମେତ ୨ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର