ରୋଗୀଙ୍କ ଜଳଖିଆରେ ମୃତ ଝିଟିପିଟି: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା
ଏହାକୁ ନେଇ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : August 14, 2026 at 11:07 PM IST
Dead lizard found in patients breakfast, ସମ୍ବଲପୁର : ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଡାକ୍ତରଖାନାର ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସକାଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳଖିଆରୁ ଏକ ମୃତ ଝିଟିପିଟି ବାହାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରୋଗୀଜଣକ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଇଡ୍ଲି-ସାମ୍ବର ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ମଲା ଝିଟିପିଟି (ସାମ୍ବର) ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସ୍ବଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଘଟଣା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା CDM&PHO ନୀଳମାଧବ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି,"ସକାଳେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଜଳଖିଆର ସାମ୍ବର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ମୃତ ଝିଟିପିଟି ବାହାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହା ଆମେ ଦେଖିଛୁ l ଏହି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା " ଏମଏସ ନିରାକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ସଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍" କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ସହିତ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ଦିନ ଖାଦ୍ୟରୁ ଝିଟିପିଟି ବାହାରିବା ପରେ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଫୋଫାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା l ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି l"
"ଏନେଇ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି l ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ବିଦା କରାଯାଇ ପାରେ l ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପାଇଁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ l ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ସରି ଆସିଲାଣି l ଏହା ସହିତ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଜାଲି ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି" ବୋଲି CDM&PHO କହିଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ଶେଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରିବା ଯାଏ ସମୟ ଦିଆଯିବ-ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର