ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ହଇଚଇ, ଜଣ୍ଡିସ୍ ପରେ ଖାଦ୍ୟରୁ ବାହାରିଲା ମଲା ବେଙ୍ଗ !
ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ-୭ର ଛାତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 4, 2026 at 2:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଣ୍ଡିସ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ଖାଦ୍ୟର ମାନକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଶ୍ନ । ହଷ୍ଟେଲରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ମଲା ବେଙ୍ଗ ବାହାରିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଭୟର ବାତାବରଣ । ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ-୭ରେ ପରିବେଷିତ ସୋୟା ଚିଲିରୁ ମଲା ବେଙ୍ଗ ବାହାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ହଷ୍ଟେଲ ଖାଦ୍ୟରେ ମଲାବେଙ୍ଗ
ଏହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥିଲେ ଅନ୍ତେବାସୀ । ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟାରେ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ରେଡ୍ ଓ ଜାମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ-୭ର ଛାତ୍ରୀ । କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ । ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ । ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ମେସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣ୍ଡିସ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ହେଲେ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ । ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ଅନ୍ତେବାସୀ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଖାଦ୍ୟରେ ଅସ୍ବାଭାବିକ ଜିନିଷ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ କୁଳପତି
ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ ଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କୁଳପତି । ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବେଙ୍ଗ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସମସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲକୁ ସଜାଗ କରାଯାଇଛି ।
କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘‘ହଷ୍ଟେଲର ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ ପାଇଁ କୁଳସଚିବ ସମସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଏଥିସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଟିମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ହଷ୍ଟେଲର ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟର ନମୁନା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତଦନ୍ତକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ:ରମାଦେବୀରେ BCJD , ଉତ୍କଳରେ ABVP, ରାତି ଅଧରେ ଆସିଲା ରେଜଲ୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆତଙ୍କ; ୨ ଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଘୁଞ୍ଚିଲା ମିଡ୍-ସେମିଷ୍ଟର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର