ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ; ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କଲା ପୋଲିସ, ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା
ଯୁବକଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୃତକଙ୍କ ଜଙ୍ଘରୁ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 26, 2026 at 6:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ପିତାପଲ୍ଲୀ ମୋରମ୍ ଖଣି ନିକଟରେ ଥିବା ରତନପୁର କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚିୟ ଜଣା ପଡ଼ିନଥିବାରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହତ୍ୟା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୃତକଙ୍କ ଜଙ୍ଘରୁ ଅଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗାଡି ମଡ଼ାଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି।
୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛି ପୋଲିସ
ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ ୪୦ରୁ ୫୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେ ଏକ ଫୁଲ ପାଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଦୂର । ଖଣି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେହି ବାଟେ ଦେଇ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ମାରି ସେଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି।
ପରିଚୟ ଦେଲେ ମିଳିବ ୨୫ ହଜାର
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ସବୁ ବଳ ଲଗାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ଫଟୋ ସଂଲଗ୍ନ ଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ୯୪୩୮୬୩୭୩୫୯ ଓ ୮୭୬୩୦୦୪୧୧୭ କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖାଯିବ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ଖବର ଦେଲେ
ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉକ୍ତ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିଲା।
"ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ କହିବ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ"
ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନାଧିକାରୀ ଗୟାନନ୍ଦ ସାହା କହିଛନ୍ତି, 'ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏନେଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବା ଆମର ମୂଳ କାମ। ଏଯାଏ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣା ପଡିନାହିଁ। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
