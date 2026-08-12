ETV Bharat / state

ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ; କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ୮କିମି ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ

ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଯିବା ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ଖଟିଆରେ ବୋହିବା ଘଟଣା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପଦାରେ ପକାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ

Dead Body Carried On Cot In Kalahandi No Motorable Road
କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲା ମୃତଦେହ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଳାହାଣ୍ଡି: ବିକାଶର ଚକଚକିଆ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କେତେ ଦୟନୀୟ, ତାହାର ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍ର ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମୃତଦେହ ନେଇ ଗାଁ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା । ଶେଷରେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୮ କିଲୋମିଟର କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଖଟିଆରେ ମୃତଦେହ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆମୁଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ପାଡେପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଟିଫାସ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ।

କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲା ମୃତଦେହ (ETV Bharat Odisha)


ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାଟିଫାସ ଗାଁର ଶିବ ମାଝୀ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ତଳେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଶେଷଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘର ଦୁଆରରେ ପହଞ୍ଚିବ । କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଦୂରାବସ୍ଥା ସବୁ ଆଶାକୁ ନିରାଶାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲା । ଦୁରେଶପଦର ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଡୁମୁଣିନାଲା ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା । ଫଳରେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେହିଠାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ।

ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗାଁକୁ ଯିବାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ରାତିସାରା ନାଳ ପାଖରେ ମୃତଦେହକୁ ଜଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ପରଦିନ ସକାଳେ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ଖଟିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ମୃତଦେହକୁ ଖଟିଆରେ ରଖି ଲୋକେ କାଦୁଅ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ବୋହି ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୮ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲିବା ପରେ ମୃତଦେହ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରେ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଶିବ ମାଝୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଜଣେ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, "ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ । କାଦୁଅ ଓ ନାଳ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ଏକପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେବା କିମ୍ବା ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ।"


ସେପଟେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ । ଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାବେଳେ ମୃତଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେବା ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର କ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

Dead Body Carried On Cot In Kalahandi No Motorable Road
କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲା ମୃତଦେହ (ETV Bharat Odisha)


ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁରନ୍ତ ଭାଟିଫାସ ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ଯାତାୟାତ ଉପଯୋଗୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ନାଳ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମୃତ ଶିବ ମାଝୀଙ୍କ ପରିବାର ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହରାଇ ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ ସଙ୍କଟରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଯଥୋଚିତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ଏନେଇ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବିଡ଼ିଓ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଓ ମୃତ ଦାଦାନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବିକାଶର ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ୮ କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେତେ ବାସ୍ତବ ତାହା ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ରାସ୍ତା ଦାବି ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ଏବଂ ଭାଟିଫାସ ଗାଁର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କେବେ ଦୂର ହେବ, ତାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ
DEAD BODIES CARRIED 8KM ON SHOULDER
KALAHANDI ROAD CONNECTIVITY ISSUE
NO MOTORABLE ROAD KALAHANDI
DEAD BODIES CARRIED ON WOVEN COTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.