ନିମାପଡ଼ା-ପିପିଲି-କଣାସ-ଗୋପରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ, ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା
ଦୟା-ଧନୁଆ-ଭାର୍ଗବୀ-ଲୁଣା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି । ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଲା ଚାଷଜମି, ଉଜୁଡ଼ିଲା ଫସଲ ପଶୁ ସମ୍ପଦ । ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : August 1, 2026 at 12:41 PM IST
Flood Affect Puri ନିମାପଡ଼ା(ପୁରୀ): ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦୟା, ରାଜୁଆ, ମକରା, ମଲାଗୁନି ଓ ଲୁଣା ନଦୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧ ପାଉଛି । ଦୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଯାଇଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ସହ ଧନୁଆ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବଢି଼ବାରେ ଲାଗିଛି । ନିମାପଡ଼ା ଏବଂ ଗୋପ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ କଣାସ ବ୍ଲକ ଗଡିଶାଗୋଦା ନିକଟରେ ଦୟା ନଦୀର ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଆଖପାଖି ଲୋକେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି । ହଳଦିଆପଡ଼ା ଲୋକାପାଳ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ରାଧାଶ୍ୟାମ ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ୟା ପାଣି ଚାଷ ଜମିରେ ପଶିଯିବା ଫଳରେ ଏକର ଏକର ପନିପରିବା ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି । ଚାଷ ପାଇଁ କରିଥିବା ଋଣ ସୁଝିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏବେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କିପରି ହେବ, ସେ ନେଇ ଚାଷୀକୂଳ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।"
କ୍ଷେତରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣି:
ଅନ୍ୟପଟେ ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋର ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦୟା, ରାଜୁଆ ନଦୀ ରୂପ ବଦଳାଇଛି । ନଦୀ କୂଳ ଲଙ୍ଘୀ ପାଣି ଏବେ ନିକଟସ୍ଥ ଚାଷଜମି ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦେଇଛି । ଏକର ଏକର ପନିପରିବା କ୍ଷେତରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଏବେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି । ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ଆଶାରେ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ନଦୀ ପାଣିରେ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଋଣ ଆଣି ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଏବେ କୂଳ କିନାରା କିଛି ପାଉନାହିଁ ବୋଲି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
କାଖରୁବସ୍ଥ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ସର୍ବେଶ୍ଵର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ନଦୀ ପାଣି ଆସି ଆମର ସବୁ ପନିପରିବା ଫସଲ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲା । ତିନି-ଚାରି ମାସର ପରିଶ୍ରମ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା । କେମିତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବୁ, କେମିତି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ । ସରକାରୀ ସହାୟତା ନମିଳିଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିବୁ ।"
ପ୍ରଭାବିତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ:
କେବଳ ମଣିଷ ନୁହଁନ୍ତି, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ । ଗୋଚର ଜମି ଓ ଚାଷଜମି ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଘାସ ଟିକିଏ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ନଡ଼ା ଓ ସୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଓ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ନିଆଯାଉଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଓ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।
୪ନଂ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଭୀମସେନ ପାଇକରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦୟା ଓ ରାଜୁଆ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଆକଳନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା ସହ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ।"
ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ସେପଟେ ଗୋପ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହିପରି ଗୋପ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାଶ । ତିନି ମୁହାଁଣି ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଧନୁଆ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି:
ଧନୁଆ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ନିମାପଡ଼ାର ବଡ଼ମାଛପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାରାହାଗୋରଡ଼ା, କେରାଣ୍ଡିଆ ବିନ୍ଧା, ଜଈନାବାଦ୍ ଏବଂ ସଗଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଙ୍କୁସପୁର, ସଗଡା, ଦେଉଳି, କାନପୁର ଓ ଘୋଡାସାଲିଆ ଆଦି ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଚାରିପାଖରେ ଏବେ ପାଣି ଘେରି ରହିଛି । ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ନୂଆ କରି ରୁଆ ହୋଇଥିବା ଧାନ, ଧାନ ତଳି ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କାକୁଡ଼ି, କଲରା ଓ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ବର୍ଷସାରାର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ପୁଞ୍ଜି ପାଣିରେ ଭାସିଯିବା ଦେଖି ଚାଷୀକୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ଓ ଭଙ୍ଗାପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା । ଗତକାଲିଠାରୁ ଗୋପ ଠାରେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରେ ଥିବା ତିନିମୁହାଣୀ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଧନୁଆ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇ ନପାରି ବିଲମାଳରେ ଜମି ରହୁଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ବଳଙ୍ଗା ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏହାର ଜଳ ଅଚ୍ୟୁତପୁର କାଜ୍ ଦେଇ ଧନୁଆ ନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋପ ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇରହିଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଓ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା, ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଫସଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରଛନ୍ତି ପିପିଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ:
ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରଛନ୍ତି ପିପିଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥି । ପିପିଲି ମାଧିପୁର ଓ କଣ୍ଟି କାଜ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା, ଚାଷଜମିର କ୍ଷତି, ରିଲିଫ୍ ସହାୟତାକୁ ନେଇ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଥିଲେ । ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣି ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍, କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ସେମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପିପିଲିର ଦୟା ଓ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ଜଳ ସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହା ଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ, ଜଳପ୍ରଳୟରୁ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ
ଖୋରଧାରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା: 5 ବ୍ଲକର 62 ଗାଁ ଆଶଙ୍କାରେ, ହିରିମୂଳ ବିଛିନ୍ନ
ପୁଣି ବଢୁଛି ବୈତରଣୀ: ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସାଳନ୍ଦୀ, ଭଦ୍ରକରେ 4.68 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା