ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି; 14 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କେବେ ଲାଗିବ ?
ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି । ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 12, 2026 at 6:34 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି । ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅଶୋଭନୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଏହି ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧୁସୁଦନ ସିଂହାରୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ତଥା ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ଲଗାଇବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଯାହା କିଛି ବିବାଦ ରହିଛି ତା'ର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ଏବଂ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଇ, ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ଲଗାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ।"
"ଗତ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରୁ ଚୂନ ଛଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଏଏସଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୁମୁଟରୁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି କଢା ଯାଇଥିଲା। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ନୂଆ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତିର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯିବାକୁ ନେଇ ଗବେଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଏହି ବିବାଦ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାମଲା ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଓ ଜଗତଗୁର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଦୀର୍ଘ ୧୪ ବର୍ଷ ହେବ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ଲାଗି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧୁସୁଦନ ସିଂହାରୀ ।
ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଦୀର୍ଘ ୧୪ ବର୍ଷ ହେବ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଶିଳ୍ପୀ ପାଖରେ ଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଏଏସଆଇ ଏହାକୁ ଆଣିନଥିଲେ । ହେଲେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥସେନାର ଉକ୍ତମାନେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛୁ । ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ଗୁମୁଟରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ଏଏସଆଇ ହିଁ ଲଗାଇ ପାରିବ । ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଏଏସଆଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଉ। ଆମର ଦାବିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲଗାଯାଉ ବୋଲି ସେବାୟତମାନେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି ଜାଣାଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ ।"
ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି," ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଦଶଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ