ବାଲି ବୁହାରୁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସମ୍ମାନିତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦଶରଥ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତାର କାହାଣୀ
ଦିନେ ବୋହୁଥିଲେ ବାଲି, ଆଜି ସେଥିରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର । ଲୋକଙ୍କ ତାତ୍ସଲ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି କରି ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ଦଶରଥ ମହାନ୍ତ ।ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 15, 2026 at 4:18 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 4:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଟ୍ରକ୍ରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ନିତିଦିନିଆ କାମ । ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ବାଲି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ତାଙ୍କ କଳା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ । ଯେଉଁ ହାତ ଦିନେ ବାଲି ବୋହୁଥିଲା, ଆଜି ସେହି ହାତ ବାଲିରେ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି । ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ଦଶରଥ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଦଶରଥଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ବଳତା :
ପିଲାବେଳୁ ମାଟି ଓ କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଦଶରଥଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ । ବାଲି ଗଦା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ନୂଆ ଆକୃତି ତିଆରି କରିବାକୁ ମନ ହେଉଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବାଲିରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ । ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଏହି ରୁଚି ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେବ ।
ଲୋକଙ୍କ ତାତ୍ସଲ୍ୟ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହସ ଦେଇଥିଲା :
ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଦୁର୍ବଳ । ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମାଆ ପର ଘରେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରୁ ସେ ବାଲି କାମ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ କଳାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ । କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରି ନଥିଲା ।
ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଦଶରଥ:
ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ଦଶରଥ ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଜାଣି ନ ଥିଲି ଯେ, ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର କରିବି। ସେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆର୍ଟ ମୋ ନଜରରେ ପଡିଥିଲା । ମୋର ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବୁ । ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଥିଲି । ଗାଁରୁ ବାହାରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସହଜ ନ ଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ହେଲେ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା । ଆମ ପରିବାର ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା । ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ପଇସା ନ ଥିଲା ହେଲେ ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରି ପାଠ ପଢିଛି ।"
ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ପରେ ...
"କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଲି, ସେଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସଂପନ୍ନ ବାଲୁକା କଳା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲା । ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି । 2015 ମସିହାରେ ବାଲୁକା କଳାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ହେଲି । ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଗକୁ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାପରେ ବି. କେ. ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଶରଥ ମହାନ୍ତ ।
ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଦଶରଥ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛି । ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଠି ପହଁଞ୍ଚିଛି ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିଛି । ଛୋଟ ବେଳେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା । ମୁଁ କାମ କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ବାଲିରେ ଖେଳୁଥିଲି । ମୁଁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ହେବା ପାଇଁ କାମ କରୁନଥିଲି । ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଅର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି । ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମାଆ ପର ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା ସହିତ ଯାହା ଜୀବନରେ ଘଟେ ସବୁ ମୋ ସହ ଘଟିଛି । ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ଥିଲା ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଲଢ଼ିବା । ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମନୋବଳକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବା । ଲୋକମାନଙ୍କ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ମୋତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଉ ନାହାନ୍ତି । କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି । "
'ମୁଁ ହାର ମାନି ନ ଥିଲି'
ଦଶରଥ କହିଛନ୍ତି," 2019 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ପାଇଁ ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା । ତଥାପି ମୁଁ ହାର ମାନି ନଥିଲି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ କରିଥିଲି, ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ଲଗିଥିଲା। "
ବାଲି ଗଦାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସମ୍ମାନ :
"ଜୀବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ହଠାତ୍ ଦିନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାହାଡ଼ପୁରରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଘରେ ବାଲୁକା କଳାରେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ କଳାକୁ ପ୍ରସଂଶା କରିଥିଲେ । ମୋ ସହ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବୃଥା ଯାଏନାହିଁ। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନରୁ ମୋତେ ଫୋନ ଆସିଲା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ । ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଶରଥ ।
ଦଶରଥ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ବାଲୁକା କଳା ଦେଇଛି ପରିଚୟ । ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନିପଟ ମଫସଲରୁ ଯାଇ ରାଇସିନା ହିଲ୍ସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ବାଲି କାମ କରି ଦିନେ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା, ସେହି ବାଲିରୁ ସୃଷ୍ଟି କଳା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ ଜନସେବା ପୂର୍ତ୍ତି, ବାଲୁକା କଳାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର