ETV Bharat / state

ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଉପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଶୁଣାଣି , କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ରିମିସନ ଆବେଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମୟ ଆବେଦନ ପରେ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ

GRAHAM STAINES CASE
ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ରିମିସନ ଆବେଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମୟ ଆବେଦନ ପରେ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 14, 2026 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ /ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଲ୍ ଓରଫ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଦାଖଲ ରିଟ୍ ପିଟିସନର ଶୁଣାଣିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସମୟ ମାଗି ମାମଲାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ମାମଲାର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେକର୍ଡ ତଲବ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ରେକର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଟି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିନଥିବାରୁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିନାହିଁ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମିଟି ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ଆଦାଲତ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଲ୍ ଓରଫ ଦାରା ସିଂହ ଏହି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଆଡଭୋକେଟ୍-ଅନ୍-ରେକର୍ଡଙ୍କ ଅବ୍ୟାହତି ଏବଂ ନିଜେ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାମଲାର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଆବେଦନର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ରେ ହେବ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ୧୯୯୯ ମସିହା ଜାନୁଆରି ୨୨ ତାରିଖ ରାତିରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମନୋହରପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅ ଫିଲିପ୍ (୧୦ ବର୍ଷ) ଏବଂ ଟିମୋଥି (୬ ବର୍ଷ) ନିଜ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାଗନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନିଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପରେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଡି. ପି. ୱାଧୱା କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ।

ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଲ୍ ଓରଫ ଦାରା ସିଂହଙ୍କୁ ୨୦୦୦ ଜାନୁଆରି ୩୧ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୦୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସିବିଆଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଦାରା ସିଂହଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ୨୦୧୧ ଜାନୁଆରି ୨୧ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଦାରା ସିଂହ ୨୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାରାଗାରରେ ରହିବା ପରେ ମୁକ୍ତି (ରିମିସନ) ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଦାରା ସିଂ ସହଯୋଗୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ବ୍ରମ

TAGGED:

GRAHAM STAINES CASE
SUPREME COURT
ODISHA GOVERNMENT
ଦାରା ସିଂହ
DARA SINGH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.