ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀ; ବୃହତ୍ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନେରୀ ସ୍ଥାପନ ନେଇ କଲେ ସମୀକ୍ଷା
ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମହା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ୪୧,୬୫୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଗଢ଼ା ହେବ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନେରୀ ଓ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରଥ
Published : August 2, 2026 at 4:13 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର । ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିବା ବୃହତ୍ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନେରୀ ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଖଣିଜ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଏବଂ କରନ ଆଦାନୀ । ଆଜି (ରବିବାର) ଉଭୟ ଶିଳ୍ପପତି ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଥେରୁବାଲି ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କମ୍ପାନୀର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ଏବଂ ଏସପି ରାଜ ପ୍ରସାଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭିତ୍ତିକ କମ୍ପାନୀ ‘ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ’ (ଆଇଆରଏଚ୍) ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପ୍ରାୟ ୧.୦୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଆଲୁମିନିୟମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ (ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ) ଗଢ଼ିବାକୁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବାର୍ଷିକ ୪ ମିଲିୟନ ଟନ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନେରୀ, ୨ ମିଲିୟନ ଟନର ଆଲୁମିନିୟମ ସ୍ମେଲଟର, ୧ ମିଲିୟନ ଟନର ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ସହ ୪,୦୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତାର କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ୪୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନେର୍ଜି ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ବକ୍ସାଇଟ୍ ମଜୁଦ ରହିଛି । ଏହି ବିପୁଳ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ ୪୧,୬୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବାର୍ଷିକ ୪ ମିଲିୟନ ଟନ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନେରୀ ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭୂମି ଓ ପରିବହନ ସୁବିଧାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ବିଶାଳ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ସମେତ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହା ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥନୀତି, ଗମନାଗମନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ।
2022 ମସିହାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ରାୟଗଡ଼ା ଠାରେ ଏକ ଆଲୁମିନା କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏମଓୟୁ ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ୪୧ ହଜାର ୬୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୪ ମିଲିୟନ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ୧୭୫ ମେଗାୱାଟର ଏକ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ।ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୩ଟି ବ୍ଲକର ୪୧ଟି ଗ୍ରାମରେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ରାୟଗଡ଼