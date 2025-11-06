ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର 'ଡମ୍ବରୁ ଗଡ଼', କଣ ରହିଛି ଇତିହାସ ?
ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଡମ୍ବରୁ ଗଡ଼ ପାହାଡ଼ । ଏହି ସ୍ଥାନ ବୌଦ୍ଧ ଓ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ୟାସୀଙ୍କ ତପୋଭୂମି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।
Published : November 6, 2025 at 3:48 PM IST
ବୌଦ୍ଧ: "ମୁଁ ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ଆସିଛି । ଏହା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା । ପାଖରେ ନଦୀ ବହୁଛି ଓ ଏଠାକାର ପାଣି ପବନ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ଏହା ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ।" ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଦେଶିନୀ । ଯାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁଦୂର ଆମେରିକାରରୁ ବୌଦ୍ଧକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି । ବୌଦ୍ଧର ଡମ୍ବରୁଗଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପୂଜାପାଠ କରିବା ସହ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ।
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଐତିହାସିକ ପୀଠ ଡମ୍ବରୁ ଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ । ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ମାତା ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ଓ ସିଦ୍ଧଗୁରୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠ । ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନେକ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉଡ୍ର ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ଏହାର ଶାସକ ରଣଭଞ୍ଜ, ମହାନଦୀର ଦକ୍ଷିଣରେ ଡୁମ୍ବା ଗଡ ଓ ଉତ୍ତର ତଟରେ ହଣ୍ଡପା ଗଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଡମ୍ବରୁ ଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସହ ଗୁଳ୍ମ ଲତା ରହିଛି । ଏଠାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଅହୋରାତ୍ର ନାମ ସଂକୀର୍ତନ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଓ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ୟାସୀଙ୍କ ତପୋଭୂମି ରହିଥିବା ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଗବେଷକ ?
ବରିଷ୍ଠ ଗବେଷକ ଡ଼ ହରିହର କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ପୀଠ ହେଉଛି ମାତା ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ଓ ସିଦ୍ଧଗୁରୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠ । ଏଠାରେ ନାୟକପଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ଓ ଡମ୍ବରୁଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ରହିଛି । ଏଠାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣାବଶେଷ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଯଜାତି କେଶରୀ ପାତାଳି ହୋଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ବୌଦ୍ଧରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । ରକ୍ତବାହୁର ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସୋନପୁରର ଗୋପାଳି ଗ୍ରାମରେ 144 ବର୍ଷ ପାତାଳି କରି ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ, ଐତିହ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ପୀଠ । 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ପୀଠରେ ଯଜୁର୍ବେଦ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।"
ମହାଯଜ୍ଞରେ ବିଦେଶୀ:
ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇର ସତ୍ୟ ଚେତନା ଆଶ୍ରମର ସଦଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମାନନ୍ଦଜି ମହାରାଜଙ୍କ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନରେ ତଥା ମଠ ମହନ୍ତ ତ୍ୟାଗୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜୁର୍ବେଦ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ତଥା ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତଥା ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ବେଦପାଠ ଓ ଯଜ୍ଞ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ସାମିଲ ହୋଇ ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି । ସୁଦୁର ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିୟାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବିଦେଶିନୀ କହିଛନ୍ତି, "ମହାଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ମହାଯଜ୍ଞରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଏହା ଏକ ଶିବଶକ୍ତି ପୀଠ । ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ । ଆମେରିକାରୁ ଆସି ମହାଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ।"
ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ:
ତେବେ ଏହି ପୀଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡମ୍ବରୁ ଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିସର୍ଗ ଶିବିର ନାମରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ଡ଼ ପ୍ରବୀର କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧର ଇତିହାସ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ । ଡମ୍ବରୁଗଡ଼ ଏକ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯାଗା । ଏହି ସ୍ଥାନର ବହୁ ଧର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମୀକ ବିଶେଷତ୍ବ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷରାଜିର ବହୁ ଔଷଧିୟ ଗୁଣ ରହିଛି । ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଏକ ଇକୋ ଟ୍ୟୁରିଜିମ କରାଯାଇଛି । ଏଠାକୁ ବାହାରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ।"
ମହାନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ବର୍ଷ ତମାମ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଡୁମ୍ବା ଗଡ ବା ଡମ୍ବରୁ ଗଡ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ପୀଠରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜୁର୍ବେଦ ମହାଯଜ୍ଞ । ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ଡମ୍ବରୁଗଡ଼ ପାହାଡ଼:
ବୌଦ୍ଧରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରୋଡ୍ (ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର 57) ଏବଂ ସହଜପାଳ ଛକରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଚ୍ଛାଦିତ ପାହାଡ଼ ଶିଖର 'ଡମ୍ବରୁ ଗଡ଼' । ପାହାଡ଼ ତଳେ ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଯାହା ପ୍ରକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁଇଗୁଣିତ କରିବା ସହ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ପର୍ବତଟି ଏହାର ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବକ୍ରପରି ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ଏକ 'ଡମ୍ବରୁ' ପରି ଦେଖାଯାଏ । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ବତକୁ 'ଡମ୍ବରୁଗଡ଼ ପାହାଡ଼' ବୋଲି କୁହନ୍ତି । ଏହି ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା 70 ଫୁଟ । ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି । ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ।
କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ?
ଡମ୍ବରୁଗଡ଼ା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବଜ୍ରଜନ (Vajrajana) ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ ଏକ ସ୍ଥାନ । ଅନେକ ଐତିହାସିକ ବଜ୍ରଜନର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦିଅନ୍ତି । ଅନେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏହା 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିମ୍ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି (ସମ୍ବଲର ରାଜା)ଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ବୌଦ୍ଧ ନାମଟି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ଡମ୍ବରୁଗଡା ଏକଦା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରହି ଶହ ଶହ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦାର୍ଶନିକ ପୁସ୍ତକ (Tantric Philosophical Book) ରଚନା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଏହାକୁ ତନ୍ତ୍ରର ପବିତ୍ର ଭୂମି (Holy land of Tantra) ଜ୍ଞାନର ସ୍ଥାନ ଉଡିୟାନ (Oddiyan) ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ଉଡିୟାନ ନାମ ଉଡ୍ର ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି । ଉଡ୍ର ଥିଲା ଉଡିୟାନର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ, ଉଡ୍ର ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ।
ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକୀ:
ଉଡ୍ର ଥିଲା ବୌଦ୍ଧର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ । କୋଲାବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖରେ ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଡ୍ର-ଦେଶ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାଧନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଡମ୍ବରୁ ଗଡ ସ୍ଥାନଟି ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭାବରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ଉପହାରକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ରହିଛି । ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଶହ ଶହ ସନ୍ୟାସୀ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀର ବଜ୍ରଜନୀୟ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ସ୍ମାରକୀରେ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିଛବି ସେହି ସମୟର ବଜ୍ରଜନୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମନ୍ଦିରର ସନ୍ୟାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସ୍ମାରକୀ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅତୀତରେ ତିନୋଟି ସ୍ମାରକୀ ଥିଲା । ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ସମୟକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଏବେ ବି ଦୁଇଟି ରହିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଅଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ ସଂଘମିତ୍ରା: ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରୀ, ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ
କୋରାପୁଟ କଫି ଟୁରିଜିମ: ବଗିଚା ବୁଲି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ସୁଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ବାଦ
ଡମ୍ବରୁଗଡା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ବଜ୍ରଜନୀୟ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମାଉଲି, ପିତାବଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି । ଡମ୍ବରୁଗଡ଼ କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଶୈବ, ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଶକ୍ତିବାଦ (Shaktism) ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମିଳିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଡମ୍ବରୁ ଗଡ଼ ନିକଟରେ ମାନେଶ୍ୱର ନାମକ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି । ଡମ୍ବରୁଗଡ଼ ନିକଟରେ ବାଉଁସୁଣୀ ଗ୍ରାମ ରହିଛି । ଏହି ଗାଁ ଶକ୍ତି ସଂପ୍ରଦାୟର କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ତମ୍ବେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ । ଡମ୍ବରୁଗଡ଼ା ନିକଟରେ ଅତୀତରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ