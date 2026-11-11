ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ; କହିଲେ, SOP ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଛି ଡ୍ୟାମ ପରିଚାଳନା, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ପରିସ୍ଥିତି
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 11, 2026 at 3:42 PM IST
ଭୁୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଅଭିଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଳ ଯୋଗାଇଛି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା । ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ସୁରେଶଙ୍କ ମତକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବା ସହ ସୁରେଶଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା । ଡ୍ୟାମ ଗୁଡିକର ପରିଚାଳନା ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ସହ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କାମ ଶତପ୍ରତିଶତ ହୋଇ ସାରିଛି
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ବାତ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଆଜି ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଶକ୍ତି, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛି । ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖ ବେଳକୁ ୯୭.୪ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ଶତପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦିଆ ଯାଇସାରିଛି । ୫୬ ହଜାର ୬୮୦ ଡିଟିଆରରୁ ମାତ୍ର ୨୬ଟି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଛି । ୧୭.୮୯ ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୯.୯୯ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି । ଆଉ ମାତ୍ର ୧୭୭ ଗ୍ରାହକ ବଳକା ରହି ଯାଇଛନ୍ତି ।
କେନାଲ ଓ ନଦୀ ବନ୍ଧ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୩ଟି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ଜାନିବିଲି ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଓଭର ହେଡ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଭିର୍ତ୍ତିଭୂମିର ଅସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି । କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରୀ ରହିଛି । ସେହିପରି ନଦୀ ବନ୍ଧ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଜୟମଙ୍ଗଳ ଆନିକଟ, ଦାହ, ଘୋଡାହାଡ଼ ଓ ବଗଲାଟିରେ ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଁଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ବନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ସେଠାରେ ମରାମତି ହୋଇଛି । ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
୪୧୨ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ୪୦୮ଟିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି
ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ । ୪୧୨ଟି ପାଇପ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା । ଏଥିରୁ ୪୦୮ଟିର ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ୪୭୨୨ ନଳକୂପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ସରିଛି । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ କାମର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ଏସଆରସି ନିଜ ସ୍ତରରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିୟମିତ ଭାବେ କାମର ଅଗ୍ରଗତି ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ।
ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭିଡିଓ ଶୁଣିଛି । ଏବାବଦରେ କିଛି କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି । ବନ୍ୟା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଟିମ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ । ଟିମରେ ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ପାତ୍ରପୁରରେ ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ୫୪୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ପାତ୍ରପୁରରେ ୩ ଦିନର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ ୮୯ ମିଲିମିଟର, ୫୪୬ ମିଲିମିଟର ଓ ୧୭୩ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଆହୁରି ଅନେକ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ୨୦୧୩ ଫାଇଲିନ ସମୟଠୁ ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ତାହାପୁଣି ଦିନେ ବର୍ଷା । ଏଥର ୩ ଦିନ ଲାଗିକି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଓ ବହୁଦା କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରେ ୯୮ ସ୍କୋୟର କିଲୋମିଟର ରହିଛି । ସେଥିରୁ ୮୮୦ ସ୍କୋୟର କିଲୋମିଟର ପାଣି ଡ୍ୟାମମାନଙ୍କୁ ଯାଏ । ଯାହା ମୋଟ ଜଳର ମାତ୍ର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ । ବାକି ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ସିଧାସଳଖ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ଏହା ଉପରେ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ । ଡ୍ୟାମ ପାଣି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନୀତିନିୟମ ରହିଛି । ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଆକଳନ କରି ଡ୍ୟାମ ଜଳ ଛାଡ଼ନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ଖସାଯାଇଥିଲା । ଫାଇଲନ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୋଇଛି । ଡ୍ୟାମର ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଥିବାରୁ ରିସ୍କ ନେଇ ହେବନାହିଁ । ତେଣୁ ଆକଳନ କରାଯାଇ ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ।
ଗଞ୍ଜାମ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭାବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହେଁ, ଡ୍ୟାମ ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ: ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା: ଡ୍ୟାମ ସାଜିଲା ୱାଟର ବମ୍ ! ବିଳମ୍ବରେ ଗେଟ ଖୋଲିବାରୁ ବୁଡ଼ିଲା ଗଞ୍ଜାମ