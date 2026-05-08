ମୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ ମଣ୍ଡା ଖାଇ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ମା’ ଚଣ୍ଡୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡାକମଣ୍ଡା ଓଷାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା
ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ହଇଜା ରୋଗକୁ ମହାମାରୀର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ କେହିକେହି ଏହି ରୋଗକୁ ଦେବୀଙ୍କ ରୋଷ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : May 8, 2026 at 4:50 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ମୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ ମଣ୍ଡା ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମା। ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡି ମହାମାରୀକୁ ଦୂରେଇଲେ ପଡୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ହଇଜା ରୋଗକୁ ମହାମାରୀର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ କେହି କେହି ଏହି ରୋଗକୁ ଦେବୀଙ୍କ ରୋଷ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଏହି ଓଷା। ଓଷା ଶେଷରେ ପିଠା ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଓଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ମହାମାରୀ ଓ କିଏ ମାଗିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ?
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା' ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚଳିଆସୁଛି। ଅବିଭକ୍ତ ଇନ୍ଦୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦୁପୁର, ଧୂମାତ, ଚାରିଗାଁ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗମ୍ମୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଜା ସମେତ ବସନ୍ତ ଓ ହାଡଫୁଟି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ରୋଗକୁ ମା' ରୋଗ ବା ମହାମାରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ମହାମାରୀର ଶିକାର ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପୂଜକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମା' ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିଆ ପଡିବାରୁ ମା' ଚଣ୍ଡୀଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇ ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡ ମାଗିଥିଲେ।ପ୍ରତିବଦଳରେ ପୂଜକ ମୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ ମଣ୍ଡା ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ମା'ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମା' ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମଣ୍ଡା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି।
କେବେ ହୁଏ ଏହି ଡାକମଣ୍ଡା ଓଷା ଓ କାହିଁକି ଏପରି ହୋଇଛି ନାମକରଣ ?
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ବୈଶାଖ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଡାକମଣ୍ଡା ଓଷା। ବୈଶାଖ ମାସର ପଡୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁବାର ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। ମା' ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀ ମୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ ମଣ୍ଡା ନେବେ ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଡାକମଣ୍ଡା ଓଷା କୁହାଯାଏ।
କିପରି ହୁଏ ଏହି ଓଷା ଏବଂ କଣ ରହିଛି ବିଧି ?
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଯାଜପୁର, କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମହିଳା ମାନେ ଓଷା ପୂର୍ବଦିନ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଢ଼ିଙ୍କି କିମ୍ବା ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଚୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ପୀଠର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନୂଆ ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ସିନ୍ଦୂର,ଫୁଲହାର ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିକରି ଚୁନା ଆଣ ଜନ୍ତି ନଡ଼ିଆରେ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ମଣ୍ଡାପିଠା। ମଣ୍ଡାପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମା' ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଇ ଏହି ହାଣ୍ଡି ସହ ପିଠାକୁ ନେଇ ଦୂରରେ ବିସର୍ଜ୍ଜନ କରି ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଓଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକଧାରୀ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡାପିଠା
କେବଳ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନୁହେଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମା'ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମା'ଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଃସନ୍ତାନ ମାନସିକ କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ସହ ମାନସିକଧାରୀ ଏହି ଡାକମଣ୍ଡା ଓଷା କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା' ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କ ପୀଠର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା ନକରି ମାଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମା'ଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା