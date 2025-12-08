ଆଜିର ରାଶିଫଳ; କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : December 8, 2025 at 7:33 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ସୋମବାର, ଡିସେମ୍ବର 8, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ, ତେଣୁ କେହି ଅଧିକ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅନୁଚିତ । ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆଘାତ ପାଇପାରେ। ଅଫିସ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜି ସୋମବାର, ଡିସେମ୍ବର 8, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘରୋଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ସୋମବାର, ଡିସେମ୍ବର 8, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି,ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଯଦିଓ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଯେକୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଅଛି।
କର୍କଟ: ଆଜି ସୋମବାର, ଡିସେମ୍ବର 8, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି,ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ କମ୍ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସହିତ ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗି ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ବିତିବ। ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଆଜି ସୋମବାର, ଡିସେମ୍ବର 8, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି,ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ, ନୂତନ କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଣା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ସୋମବାର, ଡିସେମ୍ବର 8, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି,ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ। କୌଣସି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ସୋମବାର, ଡିସେମ୍ବର 8, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି,ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ପରିବାରରେ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଏବଂ ସଫଳ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହେବ।
ବିଛା: ଆଜି ସୋମବାର, ଡିସେମ୍ବର 8, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି,ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହକୁ କମ୍ କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହତାଶାର କାରଣ ହେବ। ବିରୋଧୀମାନେ ଶକ୍ତି ପାଇବେ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ବାହାରକୁ ଖାଇବା ପେଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଧନୁ: ଆଜି ସୋମବାର, ଡିସେମ୍ବର 8, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି,ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ସକାଳେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କାମରୁ ବିଚଳିତ କରିବ। ଏକ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। କାମ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ସୋମବାର, ଡିସେମ୍ବର 8, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି,ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆପଣ ଯାନର ବିଳାସ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ସୋମବାର, ଡିସେମ୍ବର 8, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି,ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ। ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ହାସଲ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ।
ମୀନ: ଆଜି ସୋମବାର, ଡିସେମ୍ବର 8, 2025 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି,ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ କଳ୍ପନାର ଦୁନିଆରେ ବୁଲିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖାରେ ବହୁତ ସୃଜନଶୀଳ ହେବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏକ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ବିବାଦରେ ଫସିବା ଏଡାନ୍ତୁ। କାମରେ ମଧ୍ୟ, ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।