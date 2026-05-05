ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ; ଯାଜପୁର ସହରରେ ୭ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଦହିବରା, ଘୁଗୁନି ଓ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ
ଵିଷାକ୍ତ ଦହିବରା ଖାଇ 90ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାପରେ ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକାର ପକ୍ଷରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : May 5, 2026 at 8:32 PM IST
ଯାଜପୁର: ଵିଷାକ୍ତ ଦହିବରା ଖାଇ 90ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକାର ଚେତା ପଶିଛି । ଆଜି ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ପୌରପାଳିକା ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଜିନିଷର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଦହିବରା, ଘୁଗୁନି ଓ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୌର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଦହିବରା ଖାଇ ଝାଡାବାନ୍ତି ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି l ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ରୋଗୀ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ।
ଦୁଇଦିନରେ 98 ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି
ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା 98 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି l ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଗତକାଲି 91 ଜଣ ରୋଗୀକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 7 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏଥିସହିତ ଏହି ରୋଗୀମାନେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅଂଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଓ ମଙ୍ଗଳପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟ୍ୟମ ଆଗରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ମିଶ୍ର l
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ପାଟପୁର, କଟିକଟା ଗାଁକୁ ଗତ 4 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦହିବରା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ସେହି ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଦଶରଥପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଧିରେ ଧିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 30 ଜଣ, ଶନିବାର 60 ଜଣ ଓ ରବିବାର 7 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଓ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ବିଧାୟିକା ସୁଜାତା ସାହୁ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
