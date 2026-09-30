ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ; ଦୁଇ ଝାରଖଣ୍ଡ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଧରିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ, ସୌଖିନ କାର,ଗୁଳି ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ
ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡ଼କାୟତଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ତିନି ଜଣ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା
Published : September 30, 2026 at 7:05 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ର କାରବାର ସହ ଏକ ଡକାୟତି ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ । ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡ଼କାୟତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ସୌଖିନ କାର୍, ତେଲେଙ୍ଗାନା କଟୁରୀ , ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସିଙ୍ଗୀ-ଖେଜୁରୀଟାଣ୍ଡି ଛକରୁ ଏକ ଟୋୟୋଟା ଫର୍ଚୁନର କାର ଓ ଏକ ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେରେନା କାରରେ କିଛି ଡକାୟତ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଡକାୟତଙ୍କୁ ବହଳଦା ଥାନା ପୋଲିସ କାବୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ ଘଟିକା ସମୟରେ ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖେଜୁରିଟାଣ୍ଡି-ବାସିଙ୍ଗି ଛକ ନିକଟରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ର କାରବାର ଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡକାୟତି କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏ ନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ୮ ଏମ୍ଏମ୍ ଅନ୍ଫାୟାର୍ଡ ଲାଇଭ୍ ଆମ୍ୟୁନିସନ, ଗୋଟିଏ ତେଲେଙ୍ଗାନା କଟୁରୀ ଏବଂ ନଗଦ ୧,୮୫,୭୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସରାଇକେଲା-ଖରସୁଆଁ ଜିଲ୍ଲା ଚାଣ୍ଡିଲ ଥାନା ଅଧୀନ କାପାଲି ଓପି ଅଞ୍ଚଳର ଟପ୍ ଛକ ନିବାସୀ ଫରହାନ ରଶିଦ ଓରଫ ସୁରଜ (୨୪) ଏବଂ ପୂର୍ବ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲା ଜାମସେଦପୁର ମାନଗୋ ଅଞ୍ଚଳର ଜାକିର ନଗର ନିବାସୀ ମହମ୍ମଦ ହାଇଦର (୩୩)।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବହଳଦା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୭୪/୨୦୨୬ ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ବିଏନ୍ଏସ୍ର ଧାରା ୩୧୦(୪)/୩୧୦(୫) ଏବଂ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟର ଧାରା ୨୫/୨୭ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଚାଣ୍ଡିଲ ଥାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନୂତନ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏସପି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅପରାଧି ଓ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ 'ଦମନ' । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଡିଜିପି ଓଡ଼ିଶା ଓ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବହଳଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭାସ୍କର ପ୍ରଧାନ ଓ ଟିମ୍ ଏହି ଡକାୟତି ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ତତ୍କାଳୀନ ରୋଷେୟା ଗିରଫ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଜଳିଗଲା ବାଇକ ସୋରୁମ, କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ