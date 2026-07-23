ପ୍ରାକ୍-ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ସ୍କେଲରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ ୫% ବୃଦ୍ଧି; ଜୁଲାଇ ଦରମା ସହ ମିଳିବ ବକେୟା
ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଏ ମୂଳ ବେତନ ଓ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ' ଉପରେ ଗଣନା କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 23, 2026 at 3:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଆରଏସପି-୨୦୦୮ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାକ-ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ସ୍କେଲରେ ବେତନ ପାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ୨୫୭ ପ୍ରତିଶତ ଡିଏ ବଢ଼ି ୨୬୨ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଏ ମୂଳ ବେତନ ଓ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ' ଉପରେ ଗଣନା କରାଯିବ । ଏହାର ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେତନ ବହନ କରାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ, ୟୁଜିସି ଓ ଏଆଇସିଟିଇ ବେତନ ସ୍କେଲରେ ଥିବା କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧସ୍ଥନ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀ, ୱାର୍କଚାର୍ଜ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କନ୍ସୋଲିଡେସନ୍ ଓ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସଂଗଠନର ନିୟମିତ ବେତନ ସ୍କେଲରେ ଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ।
ସେହିପରି ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ସେବାରେ ଥିବା ଏବଂ ଓଆରଏସପି-୨୦୦୮ ଅନୁଯାୟୀ ବେତନ ପାଉଥିବା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବସର ନେଇଥିବା କିମ୍ବା ସେବାରୁ ଅବ୍ୟାହତି ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଏ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ । ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ମାସର ଦରମା ବିଲ ସହ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଏ ବିଲ ଟ୍ରେଜେରି ଓ ସବ୍-ଟ୍ରେଜେରିରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ । ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଫେବୃଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ମାସର ବକେୟା ଡିଏ ଜୁଲାଇ ମାସର ଦରମା ସହ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଓଆରଏସପି-୨୦୦୮ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାକ୍-ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ସ୍କେଲରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବେତନ ପାଉଥିବା ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏକୁ ୨୫୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨୫୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ଯାହା ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ପୁଣି ୫ ପ୍ରତିଶତ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରି ସରକାର ଏହାକୁ ୨୬୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୬ଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହାରରେ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; SC/ST ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ୬ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଗଠନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଅରଣ୍ୟ ଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା IFMCC