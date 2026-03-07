ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, 7 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ
ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ କଟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ୪ ଜଣିଆ ଟିମ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ।
Published : March 7, 2026 at 9:25 AM IST
KENDRAPARA VIGILANCE RAID, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଅଧରାତିରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ 7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ:
ଶନିବାର ରାତି 2ଟାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଛତା ଉପଖଣ୍ଡରେ SDO ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ଛତା ଛକ ସ୍ଥିତ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ 7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚଢ଼ାଉ ଓ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି ।
କଟକର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ 2 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, 9 ଜଣ ଡିଏସପି, 9 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 4 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଛି ।
ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ:
- ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତାର ଜୋହଲା ସ୍ଥିତ ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ।
- କଟକର ଚୌଦ୍ୱାରର ଜଜଭୈରବରେ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ।
- ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କିର ରଗାଡିରେ ଯାଞ୍ଚ ।
- ଭଦ୍ରକର ବୁଡଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ।
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଡେରାବିଶ ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ।
- ଢେଙ୍କାନାଳର ସାନସାଥିବାଟିଆରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ।
- ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଟିଆରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ।
ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାୟଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ଦୁପୁର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଜେଇ ଓ ଛତା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର SDO ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
