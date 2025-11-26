ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ସେନ୍ୟାର'; ଆଜି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍
ଆଣ୍ଡାମାନସାଗରରେ ବାତ୍ୟା । ମଲାକ୍କା ଷ୍ଟ୍ରେଟରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Published : November 26, 2025 at 10:40 AM IST|
Updated : November 26, 2025 at 10:47 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅସ୍ଥିର ସମୁଦ୍ର । ଆଣ୍ଡାମାନସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା । ମଲାକ୍କା ସମୁଦ୍ର ସନ୍ଧି ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା 'ସେନ୍ୟାର' । ତୀବ୍ର ଅବପାତ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଆଜି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳକୁ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି l ସୁମଦ୍ରରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ । ଏହାସହିତ ଭାରତ ଉପରେ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ‘ସେନ୍ୟାର’ର ପ୍ରଭାବ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଷ୍ଟମରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଭାରତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
(A) Cyclonic Storm " senyar" [pronunciation: 'sen-yar'] over strait of malacca and adjoining northeast indonesia the deep depression over strait of malacca moved nearly westwards in past 6 hours with a speed of 10 kmph, intensified into a cyclonic storm "senyar" [pronunciation:…<="" p>— india meteorological department (@indiametdept) November 26, 2025
ମଲାକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପରେ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ "ସେନ୍ୟାର" । ଆଜି 26 ସକାଳ 05.30ରେ ମଲାକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା । କୁଟା ମାକମୁର (ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ) ରୁ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ, ଜର୍ଜ ଟାଉନ୍ (ମାଲେସିଆ) ରୁ 260 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ, ନାନକୋରି (ନିକୋବାର) ରୁ 600 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ ଏବଂ କାର୍ ନିକୋବାର (ନିକୋବାର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ) ରୁ 740 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ସେନ୍ୟାର ।
ଏହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ତୀବ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆଜି ୨୬ ନଭେମ୍ବର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ପରେ, ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପୁନର୍ବାର ଗତି କରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ମାଲାକ୍କା ସମୁଦ୍ର ସନ୍ଧି ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା #ବାତ୍ୟା #ସେନୟାର— usd (@usd0705) November 26, 2025
ଆଜି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳକୁ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା l pic.twitter.com/MmkDT1PwSW
ପୃଥକ ଭାବରେ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି, ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଏହା ନଭେମ୍ବର 27 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ, ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତିକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର