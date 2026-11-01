୨୦ କିମି ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ମୁରାସୁ’; ନଭେମ୍ବର ୩ ଓ ୪ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
Cyclone Murasu: ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଭୟ । ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : November 1, 2026 at 4:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ‘ମୁରାସୁ’ । ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୦ କି.ମି ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବାତ୍ୟା । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଭୟ । ୩ ଓ ୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ସମେତ ୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ବିପଦ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶାଖାପାଟନମ ଠାରୁ ୭୧୦ କିମି ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଠାରୁ ୬୩୦କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା । ବାତ୍ୟା ‘ମୁରାସୁ’ର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଭୟ ।
୩ରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ‘ମୁରାସୁ’:
ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନେଲୋର ଓ ନରସାପୁର ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦୦ରୁ ୧୧୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୧୨୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ । ବାତ୍ୟାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଭାଗ ।
Current Synoptic Situation https://t.co/8JET7JHl4o— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 1, 2026
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ୬୦ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ରହିପାରେ। ଉପକୂଳ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ।
କାଲିଠୁ ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ :
ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ପ୍ରଭାବ ରହିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଏଥିସହ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ।
Warning for Odisha. Day-1 to Day-5: Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-3 & Day-4: Isolated Very Heavy Rainfall. Day-2 to Day-4: Heavy Rainfall. Day-6 & Day-7: No Warning. #odisha #weather #warning https://t.co/J2IJY1z2st— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 1, 2026
୩ ଓ ୪ ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ :
ସେହିପରି ୩ ଓ ୪ ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଜାରି ହେଲା ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ । ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ପବନ ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ । ସେପଟେ ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଧିରେ ଧିରେ କମିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବିଭାଗ ।
Fishermen Warning #fishermen #warning https://t.co/5uOGtNpneT— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 1, 2026
୨ରୁ ୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା:
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ନଭେମ୍ବର ୨ରୁ ୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ। ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥ ଓ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଗାମୀ ୨, ୩ ଓ ୪ ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।
#Weather briefing (In #Hindi) by Scientist-D: Dr. Rajasree VPM, based on 0830 Hrs IST observation of #31stOctober,2026 https://t.co/UEdaFMXmbx— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 31, 2026
ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ନଦୀକୂଳ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ । ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ସରକାରୀ ସୂଚନାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନରେ ସହଯୋଗ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ: ନଦୀକୂଳ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ସରକାରୀ ସୂଚନାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନରେ ସହଯୋଗ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସତର୍କତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। #Ganjam #WeatherAlert #CyclonePreparedness #StaySafe #Odisha #murasucyclone— I & PR Department, Odisha (@IPR_Odisha) November 1, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କାଲି 'ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା'ରେ ପରିଣତ ହେବ ଗଭୀର ଅବପାତ; ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, IMD ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ନଭେମ୍ବର ୩ରେ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ! ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ରହିବ ପ୍ରଭାବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର