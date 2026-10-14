Rain Alert: ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷିବ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ, ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବ ।
Published : October 14, 2026 at 10:54 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଉଳିଲା ଲଘୁଚାପ ଆଶଙ୍କା । ଗତକାଲି ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି ସକାଳୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି । ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ଦାନା ବାନ୍ଧିବ ବୋଲି IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଥିଲା । ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ।
ଲଘୁଚାପ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାଳି ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ପାଣିପାଗରେ ଅସ୍ଥିରତା ଜାରି ରହିଛି । ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ।
Warning for Odisha. Day-1 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-2 to Day-7 : No Warning. #odisha #weather #warning https://t.co/pKvFpORBoz— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 11, 2026
ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଜି (ବୁଧବାର) ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଖୋରଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିବ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣି ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
16 ଓ 17 ତାରିଖ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
16 ତାରିଖ ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ ଓ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । 17 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରିହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ବାହୁଡୁଛି ମୌସୁମୀ:
12 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଏହା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।
ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷିବ
ଆଜି ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ୧୩ରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର