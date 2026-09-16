ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରୁ ବଢିବ ବର୍ଷା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମିନତୀ ସିଂହ
Published : September 16, 2026 at 3:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଉପରେ ପୁଣି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଆଟମୋସଫେରିକ ସିଷ୍ଟମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ୧୯ରେ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩ ରୁ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା-ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
IMD ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରର ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଣଜ୍ଞ ସନ୍ଦୀପ ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ସଠିକ୍ ତୀବ୍ରତା ଓ ଗତିପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ସେହିପରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗତି ବା ରୂପ କଣ ହବ ତାହାର ସଠିକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କୌଣସି ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଠିକ ସମୟ ଆସିଲେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହାର ସଠିକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ଗତିପଥ ବିଷୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବ" ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରେ ଲଘୁଚାପ
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଲଘୁଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୀବ୍ର ହେବା ସହ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଆଗାମୀ ୩-୪ ଦିନରେ ଏହାର ଗତିପଥ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ରହିବ ବୋଲି IMD କହିଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୁଲେଟିନରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ।
୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା
ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ-ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଚାରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏଥିସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦-୪୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିପାରେ।
୧୮ରୁ ବଢ଼ିପାରେ ବର୍ଷା
IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରୁ ୧୯ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟିଏ-ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହି ସମୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରୁ ୨୦ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ଗୋଟିଏ-ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
୨୦ରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ରୁ ୨୧ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ଗୋଟିଏ-ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ରହିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ; 23ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟୋଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର