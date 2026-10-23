ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବଢିଲା ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ
ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବାରୁ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ।ୟୁରୋପୀୟ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ।
Published : October 23, 2026 at 7:41 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବାରୁ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ । ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ୟୁରୋପୀୟ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ବାତ୍ୟା ଗତି ପଥ:
କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବଓ ସଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲଘୁଚାପ । ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଗଠନ ଓ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର 25 ବେଳକୁ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିବ । ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବାତ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ । ୟୁରୋପୀୟ ସଙ୍ଗଠନର ମଡେଲକୁ କେବଳ ସୂଚକ (ଇଣ୍ଡିକେସନ) ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ । ଆମେ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଆମେ IMD ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ । ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଆସୁ ନଆସୁ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ ।"
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଆଣ୍ଡାମାନ ପାଖରେ ଲଘୁଚାପ ଦକ୍ଷିଣ - ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛି । ଆଜି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ହୁଏତ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । IMD ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । 24 ତାରିଖରେ ଏହା ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ ଉତ୍ତର - ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ । ହୁଏତ ଏହା ଓଡିଶା - ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଛୁଇଁପାରେ । ଛୁଇଁଲେ କେତେ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ପଶିବ କିମ୍ବା ବାହାରେ ବାହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯିବ । ଗତି କେତେ ରହିବ ସେନେଇ ସଠିକ ଆକଳନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କେହି ବିଚଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରୀ ଅଛି । ଓଡିଶାବାସୀ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହୁଁ, ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।~ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
ଆଜି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ବୀପ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏକ ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଥିଲା । ଏହା ପଶ୍ଚିମ- ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ । ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ ବଦଳିବ ପାଗର ମିଜାଜ୍ । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼, ବିଜୁଳି ସହିତ ଝଟକା ପବନ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, 23ରେ ଲଘୁଚାପ ! ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ବାତ୍ୟା ଚିତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ
ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା; ୨୩ରେ ଲଘୁଚାପ, ୨୪ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର