ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ: 23ରେ ଲଘୁଚାପ, ବାତ୍ୟା ଚିତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ।
Published : October 22, 2026 at 7:55 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ସଦୃଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପସାଗର ଓ ତା’ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ମିଆଁମାର ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ।
ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ। କେତେକ ମଡେଲ୍ରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ। ଆଇଏମଡିର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଓ ଏହାର ଗତିପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ।
ବାତ୍ୟା ନେଇ ଚିତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସଦୃଶ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । କେତେକ ବିଦେଶୀ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି।
ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ନିକଟ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ଆଡ଼କୁ ଲଘୁଚାପ
ଏହି ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସହ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା; ୨୩ରେ ଲଘୁଚାପ, ୨୪ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ! ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ, ବଢିଲା ବର୍ଷାର ଭୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର