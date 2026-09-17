ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟକୁ ଘାରିଲାଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ; ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ, 19ରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, 23ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା !

ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜିରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏକାଧିକ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆଗୁଆ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ/ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Cyclone alert in odisha
ରାଜ୍ୟକୁ ଘାରିଲାଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ; ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 17, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଓଡିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଆମେରିକାର ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ମଡେଲ ଓ ୟୁରୋପର ଏକ ମଡେଲ୍‌ ବାତ୍ୟା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ କ'ଣ ରହିବ, ତୀବ୍ରତା ଓ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ l ଏନେଇ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବତ୍ୟା ନେଇ କିଛି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲଗାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଏପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ୨୩ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ରାଜ୍ୟକୁ ଘାରିଲାଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ; ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ (ETV Bharat Odisha)

୧୯ରେ ଲଘୁଚାପ !

ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଏହା ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗତି କରିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ, ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତତ୍‌ପରେ, ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩-୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପୁର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଟ୍ରପ ଲାଇନ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ହଳୁକାରୁ ମାଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ଵର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଥିବା ବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବଜ୍ରପାତ ସହ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ଝଡିପବନକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବଜ୍ରପାତ ସହ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଗଂଜାମ, ଗଜପତି ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ୩୦ ରୁ ୪୦ ଝଟକା ପବନ ବିହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।

ପରେ ବଡ ବର୍ଷା ନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ୨୩ରୁ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବୋଲି ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ୩ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଝଡିପବନକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।

ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା-

ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଡପଲର ରାଡାର ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ । ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଡାର୍ ଲାଗିବ । ବାତ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟର ଡାଟା ନେବା ସହ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରି ଆଗୁଆ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ । ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ସାହା ହେବେ । ଏଯାଏଁ ସେଭଳି କିଛି ଆକଳନ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନି । ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା । ସେମାନେ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲଗାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ 365 ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ।


ପାଞ୍ଜିରେ ଆଗୁଆ ବାତ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ !

ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜିରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏକାଧିକ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆଗୁଆ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି । ପାଞ୍ଜି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟଭାଗ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅକ୍ଟୋବର-ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସୁଛି 3 ବାତ୍ୟା; ଗୋଟିଏ ନେବ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ଓଡିଶା ଉପରେ ପଡିବ କି ପ୍ରଭାବ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

CYCLONE ALERT IN ODISHA
REVENUE MINISTER SURESH PUJARI
CYCLONE PREDICTION
ଓଡିଶା ବାତ୍ୟା ଖବର
ODISHA CYCLONE SITUATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.