'ଅର୍ଣ୍ଣବ' କ୍ଷତ ନଲିଭୁଣୁ 'ମୁରାସୁ' ଭୟ; ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ୬ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନଜର, ୩ ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଟାର୍ଗେଟ
ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆସି ଫେରିଥିବା ଲୋକ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
Published : November 2, 2026 at 4:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' କ୍ଷତ ନଲିଭୁଣୁ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି 'ମୁରାସୁ' ଭୟ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ୬ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜର । ମୁରାସୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଲାଗି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି । ଗଞ୍ଜାମରେ ୩୨ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ୩ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅର୍ଣ୍ଣବରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ରିଲିଫ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ମୁରାସୁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁକୁ ନାଲି ସଂକେତ ଜାରି ହୋଇଛି । ବିଗତ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମୁରାସୁ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୨୨ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଚେନ୍ନାଇରରୁ ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ଓ ମଚ୍ଛଲିପଟ୍ଟନମରୁ ୨୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୦୦ରୁ ୧୧୦ କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ସମେତ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।"
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁରାସୁର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆସି ଫେରିଥିବା ଲୋକ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଗଞ୍ଜାମରେ ୩୨ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ୩ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହେବେ। ବିପଦ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏଯାଏଁ ୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନହାନି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ମୁରାସୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିବାବେଳେ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୩ଟି ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥଳରୁ ସଫା ହୋଇସାରିଛି । ଆଉ ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଏବେ ଚାଲିଛି । ଘରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମାଟି ଜମିକି ଅଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୧୪ ବ୍ଲକର ୨୨୪ ରାସ୍ତକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମରାମତି କରିଛି । ୪୨ ରାସ୍ତାର କାମ ଚାଲିଛି । ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୬ ବ୍ଲକର ୧୯ ରାସ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୫ ରାସ୍ତା ମରାମତି ସରିଛି । କନ୍ଧମାଳରେ ୩୧ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ରାସ୍ତାରୁ ୧୫ଟି ମରାମତି ହୋଇଛି । ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନର ନଜର । ଡାଇରିଆ ଓ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋକିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ । ୪୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଫିଡର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମରାମତି କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି । ୬୫୮ଟି ୧୧ କେଭି ଫିଡର୍ର ମରାମତି ମଧ୍ୟ ସରିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଜାରି ରହିଛି । ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମରେ ୪୫୭୨ଟି ଜଳ ଉତ୍ସ ଅକାମୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୪୪୭୫ଟିର ମରାମତି ଓ ବିଶୋଧନ କାମ ସରିଛି । ୨୬୫ଟି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲିଛି ।
ଅର୍ଣ୍ଣବର କ୍ଷତିରୁ ମୁକୁଳିବା ସହ ମୁରାସୁର ମୁକାବିଲା ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଅର୍ଣ୍ଣବର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ । କିଛି ଅଧିକାରୀ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ପହଞ୍ଚିବେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ । ଆସନ୍ତା ୪ ତାରିଖରେ ଫେରିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ । ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆକଳନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି-
ନିରାପଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଜନାଇ ମୋଟ ୨,୯୪,୭୫୨ ଜଣଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଇତିମଧ୍ୟରେ ୧,୫୧,୪୩୪ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୧୦ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ୧,୦୨୯ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ୩,୪୧,୭୦୦ ଜଣଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀର ମହଜୁଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଅତିରିକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଯୋଗାଣ କରାଯିବ । ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ଜେନେରେଟର୍ ଓ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ସହ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ୪ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି-
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୩୫ଟି ପକ୍କା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ୨,୩୯୪ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୮୪୮ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୧,୦୩୦ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୪୫୦ ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୩୫ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ ଓ ୨ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଜି. ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ରାଇକିଆରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ବିପଦପ୍ରବଣ ବ୍ଲକ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ୭ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ୫ଟି ଏବଂ ରାଇକିଆରେ ୨ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୯ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ମୋଟ ୧୪୬ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
୧୮ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୬୨ଟି ବିପଦପ୍ରବଣ ଜନବସତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଔଷଧ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ମାଗଣା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟାଇବା ଓ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ରେ ୩୭ଟି ଜେସିବି ମେସିନ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଜେନେରେଟର, ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମହଜୁଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ।
ଆଜି ସକାଳ ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ହାରାହାରି ବର୍ଷା ପରିମାଣ ୭.୫୮ ମି.ମି. ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ ଭାବେ ପବନର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ ।
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି-
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ପକ୍କା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୫୦୬ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୋଟପାଡ଼, ବୋରିଗୁମ୍ମା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରଠାରେ ୩ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଗଞ୍ଜାମରୁ କୋରାପୁଟ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛି । ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଗଞ୍ଜାମରୁ କୋରାପୁଟ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ୧୪ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ୧୪ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ମା' ଗୃହକୁ ୯୪ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବ୍ଲକ ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
୬୨ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୨୦ଟି ବିପଦପ୍ରବଣ ଗ୍ରାମ ଓ ଜନବସତିକୁ ସକ୍ରିୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଔଷଧ, ବିଦ୍ୟୁତ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ ଓ ମାଗଣା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ରାସ୍ତା ସଫା ଓ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ରେ ୬୪ଟି ଜେସିବି ମେସିନ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ୧୪ଟି ବ୍ଲକରେ ମାଇକ ଯୋଗେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଜେନେରେଟର, ଜଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମହଜୁଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ହାଲୁକା ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ହାରାହାରି ବର୍ଷା ୪.୭୩ ମି.ମି ହୋଇଛି । ପବନର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ ।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି-
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୫୧୨ଟି ବିକଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ୬ଟି ସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ମୋଟ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୩୫,୦୦୦ ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପୋଲ ଆଦିର ପ୍ରମୁଖ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବ୍ଲକ୍ ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖାଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଉଛି । ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ସ୍ତର ଓ ବିପଦ ସଙ୍କେତଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତଳେ ରହିଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇନାହିଁ । ଆଜିର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଆଧାର କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କନ୍ଧମାଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ; ୩ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ, ନିଖୋଜ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ପତ୍ତା ଏବେ ବି ମିିଳିନି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର