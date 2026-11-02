ବାତ୍ୟା 'ମୁରାସୁ' ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି; କଳାହାଣ୍ଡିରେ କାଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ୧୧୭ ଗ୍ରାମରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ୍ ସିଂ
Published : November 2, 2026 at 11:55 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ଅର୍ଣ୍ଣବ୍ ଗଲା, ଆସୁଛି ମୁରାସୁ । କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହେବ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶାସନ । ସେପଟେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଜିଲ୍ଲାର ୧୩ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ୧୧୭ ଗ୍ରାମରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ୩ ତାରିଖ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମା'ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନତରିତ କରାଯାଇଛି । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ ।
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, "ବାତ୍ୟା ମୁରାସୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଆଜି ରାତି ଓ କାଲି ସକାଳ ସମୟରେ । ସେଥିପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସବୁ ବ୍ଲକ, ସବୁ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କ ମିଟିଂ ଦୁଇଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଲେକ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା କଥା ସେ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଇଛୁ । ହାତୀ, ଜୁନାଗଡ଼, କଲମପୁରର ତେଲ ରିଭରର,ବେଳଖଣ୍ଡି ପାଖେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନା କରାଯାଇଛି ।"
ପ୍ରାଶସନ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ଟର୍ ଓ ସବୁ ରେଡି କରାହେଇଛି । ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାପରେ ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୭ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ୧୭୦ ଗାଁରେ ମାଇକ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର, ମଦନପୁର ରାମପୁର, କୋକସରା, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୭୭ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି; ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦଳୁଛି ଚିତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି