ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବାତ୍ୟା 'ମୁରାସୁ', ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
Odisha Weather: ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ବାତ୍ୟାରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ମୁରାସୁ । ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ।
Published : November 3, 2026 at 4:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ରହିଥିବା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ମୁରାସୁ' (Murasu) ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ବାତ୍ୟାରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତରେ (deep depression) ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବାତ୍ୟା 'ମୁରାସୁ'ର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିପାରେ । ଆଗାମୀ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Daily Weather Briefing (03.11.2026) The Severe Cyclonic Storm “Murasu” over south coastal Andhra Pradesh is very likely to move north-northwestwards, weaken into a cyclonic storm by noon and further into a deep depression by mid-night of today, the 3rd November, 2026. Severe Cyclonic Storm “Murasu” Update | Likely to Weaken into Deep Depression X: https://t.co/oe92OPhbei For more information, visit Us : https://t.co/BPpoTbykBF #CycloneMurasu #WeatherUpdate #IMD #WeatherAlert #BayOfBengal #LowPressureArea #WellMarkedLowPressureArea #Depression #CycloneAlert #AndamanAndNicobarIslands #AndamanSea @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 3, 2026
ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ଖୋରଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Warning for Odisha. Day-1: Isolated Heavy Rainfall, Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-2: Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-3 to Day-7: No Warning. #odisha #weather #warning https://t.co/GnEwF8Qigs— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 3, 2026
କେବେଠୁ କମିବ ବର୍ଷା ?
ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। 6,7 ଓ 8 ତାରିଖରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 1ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ । ସେପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 43 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ବାତ୍ୟା 'ମୁରାସୁ':
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ମୁରାସୁ' । ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟା 30ରୁ 5ଟା 30 ମଧ୍ୟରେ ନେଲୋର ଓ ନରସାପୁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 100ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା । ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ପରେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା 'ମୁରାସୁ'; ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନେଲୋର-ନରସପୁରରେ ଛୁଇଁବ ସ୍ଥଳଭାଗ, ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ
ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ଅବହେଳା: ଗଞ୍ଜାମରେ ୨ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ, ଜଣଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର