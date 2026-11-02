ଗଞ୍ଜାମରେ ବାତ୍ୟା ‘ମୁରାସୁ’ ମୁକାବିଲା; 1.5 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, 110 ସ୍ଥାୟୀ ଓ 1029 ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 2, 2026 at 4:46 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ): ଗଞ୍ଜାମରେ ବାତ୍ୟା ‘ମୁରାସୁ’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟାର ଆଲର୍ଟ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଦଳ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଜେନେରେଟର, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ମହଜୁଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମରେ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିପଦପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିଛି । ସେପଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସହିତ ୪ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କିର୍ତ୍ତିଭାସନ ।
ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସମନ୍ୱୟ, ପଦକ୍ଷେପରେ ତତ୍ପରତା —
ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ନିରାପଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ୨,୯୪,୭୫୨ ଜଣଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବାବେଳେ, ଇତିମଧ୍ୟରେ ୧,୫୧,୪୩୪ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ଜିଲ୍ଲାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା-
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୧୦ ଗୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ୧,୦୨୯ ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ୩,୪୧,୭୦୦ ଜଣଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା-
ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧା -
ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ (ULB) ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀର ମହଜୁଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଯୋଗାଣ କରାଯିବ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ଜେନେରେଟର୍ ଓ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।
ଜନସଚେତନତା-
ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ -
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି।
ସଡ଼କ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ-
ସମସ୍ତ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ସହ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଛି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଏଥିସହିତ ଭୂସ୍ଖଳନପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାର ୪ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଭୂସ୍ଖଳନପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' କ୍ଷତ ନଲିଭୁଣୁ 'ମୁରାସୁ' ଭୟ; ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ୬ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନଜର, ୩ ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଟାର୍ଗେଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର