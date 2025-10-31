ବାତ୍ୟା ଆଣିଦେଲା ବିପତ୍ତି: ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଳମଗ୍ନ 2000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ
ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଗାଁର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
Ganjam Crop Damage ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଲା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'। ରାଜ୍ୟରେ ପବନର ପ୍ରଭାବ ରହିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁୁଁ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବେ ଚାଷୀକୂଳର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି । 3 ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜମିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଫସଲ ଥୋର (କେଣ୍ଡା) ବାହାରିବା ସମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ଶୋଇ ରହିଛି ଧାନ ଗଛ । ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଉଛି ଚାଷୀକୂଳ ।
ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳମଗ୍ନ:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡ଼ାରେ ଗତ 28 ତାରିଖ ରାତିରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । 3 ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ଓ ପାତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଜମି ଏବେ ବି ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଥିବା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 30ଟି ଗ୍ରାମର ଏକ ହଜାର ଏକର ଜମିରେ ପଶିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ l ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 21 ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କୃଷି ବିଭାଗର ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି ।
ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବୁଡିଛି ଧାନ ଗଛ:
ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥୀନୀୟ ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦିଆନ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଗୁଦିପଦର, ବି ନୂଆଗାଁ, ଜୟନ୍ତିପୁର, କେଶରୀପଡା, ବରଙ୍ଗ, ଖମ୍ବାରୀଗାଁ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ବିଧାୟକ :
ଧୌର୍ଯ୍ୟର ସହ ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରା । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ପଟରୁ ନାରାୟଣସାଗର, ଗୋପୀନାଥଘାଇରୁ ପାଣି ପଶି ଆସି ବରଙ୍ଗ, ସିରିପଡା ପଞ୍ଚାୟତ, ଗୁଡିପଦର, ବି.ନୂଆଗାଁ ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ପଶିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। । ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭଲ ଧାନ ଫସଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ଏହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି ।"
ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖାଯାଉଛି ବର୍ଷା ଜଳ:
ଚିକିଟି ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବାହୁଦା ନଦୀର ବାଘଲଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ତିନୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇଛି । ସେଥିରେ ବହୁ କମ୍ ପରିମାଣର ପାଣି ଛଡାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପାଣି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାହାକୁ ଆଗାମୀ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ରୁ 10 କ୍ୟୁମେକ ଜଳ ଛଡାଯାଉଛି । ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ କେତେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜଳ ଛଡାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 75 ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 82 ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି ।"
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 21 ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କୃଷି ବିଭାଗର ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଅନେକଥର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି, ପାତ୍ରପୁର, ଛତ୍ରପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକରେ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । 21 ଶହ ହେକ୍ଟର ପ୍ରଭାବିତ ଜମିରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ହେକ୍ଟର ଜମିର ଫସଲ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏ ନେଇ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
