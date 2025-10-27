ମାଡି ଆସୁଛି 'ମୋନ୍ଥା'; ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏନଡିଆରଏଫ, ଓଡ୍ରାଫ୍
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ସଜାଗ ଏନଡିଆରଏଫ । ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଲେ ଟିମ୍ । ଏପଟେ ରେଡ ଜୋନରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ମୁତୟନ ।
Published : October 27, 2025 at 12:24 PM IST
କଟକ: ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମଛଲିପଟ୍ଟନମ୍ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ କାକିନାଡା ପାଖାପାଖି ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୨୮ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳଙ୍କୁ ରେଡ ଜୋନରେ ଥିବା ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି ।
ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମର ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ସଜାଗ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ । ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆଜି ମୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ଗଜପତିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଆଉମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ ମୋନ୍ଥା । ବାତ୍ୟା ପରେ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 3ଟି ଏନଡିଆର ଟିମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି । ଗଜପତିକୁ ଗୋଟିଏ, କନ୍ଧମାଳକୁ 2ଟି ଓ ରାୟଗଡାକୁ 3ଟି ଟିମ ଯାଇଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ୩୦ଟି ODRF ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆହୁରି ୨୦ଟି ODRF ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମକୁ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଉପକରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ପାୱାର ବୋଟ, ରବର ବୋଟ, ଜେସିବି, ଗଛ କଟା ଯନ୍ତ୍ର, ପାୱାର ଚେନ, ଟେଲିସକୋପିକ ଲାଇଟ ବ୍ୟବହାର ହେବ । ଭୁସ୍କଖନ ନେଇ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖାଯାଇଛି । ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଓ ତଳୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ରାସ୍ତା ସଫା ରଖାଯାଇ ପାରିବ ।
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ:
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ରାଜୀବ ଭବନରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ଏସଆରସି ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଭିସି ଜରିଆରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମନ୍ୱୟରେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍:
ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ନେଇ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଧିରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ।ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ