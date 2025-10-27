ମାଡି ଆସୁଛି 'ମୋନ୍ଥା'; ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏନଡିଆରଏଫ, ଓଡ୍ରାଫ୍‌

ETV Bharat / state

ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ସଜାଗ ଏନଡିଆରଏଫ । ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଲେ ଟିମ୍ । ଏପଟେ ରେଡ ଜୋନରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍‌ ମୁତୟନ ।

NDRF teams from Mundali are leaving for various districts in Odisha and Andhra Pradesh
NDRF teams from Mundali are leaving for various districts in Odisha and Andhra Pradesh (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2025 at 12:24 PM IST

କଟକ: ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମଛଲିପଟ୍ଟନମ୍ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ କାକିନାଡା ପାଖାପାଖି ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୨୮ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍‌, ଏନ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫ୍‌ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳଙ୍କୁ ରେଡ ଜୋନରେ ଥିବା ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମର ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ସଜାଗ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ । ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆଜି ମୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ଗଜପତିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଆଉମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ ମୋନ୍ଥା । ବାତ୍ୟା ପରେ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 3ଟି ଏନଡିଆର ଟିମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି । ଗଜପତିକୁ ଗୋଟିଏ, କନ୍ଧମାଳକୁ 2ଟି ଓ ରାୟଗଡାକୁ 3ଟି ଟିମ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ୩୦ଟି ODRF ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆହୁରି ୨୦ଟି ODRF ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମକୁ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଉପକରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ପାୱାର ବୋଟ, ରବର ବୋଟ, ଜେସିବି, ଗଛ କଟା ଯନ୍ତ୍ର, ପାୱାର ଚେନ, ଟେଲିସକୋପିକ ଲାଇଟ ବ୍ୟବହାର ହେବ । ଭୁସ୍କଖନ ନେଇ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖାଯାଇଛି । ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଓ ତଳୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ରାସ୍ତା ସଫା ରଖାଯାଇ ପାରିବ ।

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ:

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ରାଜୀବ ଭବନରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ଏସଆରସି ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଭିସି ଜରିଆରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମନ୍ୱୟରେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍:

ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ନେଇ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ:

ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଧିରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ।ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

