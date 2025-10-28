Cyclone Montha Update: ରାତି 9ଟାରୁ 12 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଘଣ୍ଟାକୁ 12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ । ମଚ୍ଛଲିପଟ୍ଟନମଠାରୁ 120 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମୋନ୍ଥା ।
Published : October 28, 2025 at 3:21 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 3:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଘଣ୍ଟାକୁ 12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ପଶ୍ଚିମ-ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 12 କି.ମି. ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା । ଏହା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ରାତି ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମଚ୍ଛଲିପଟ୍ଟନମ ଓ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ମଧ୍ୟରେ, କାକିନାଡା ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'
ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 90-100 କି.ମି. ରହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଇଏମଡି । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏହା 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଟକା ବହିପାରେ । ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ 29 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡରେ ପରିଣତ ହେବ ।
ମଚ୍ଛଲିପାଟନମ ଠାରୁ 120 କିମି ଦୂରରେ ବାତ୍ୟା:
ମଚ୍ଛଲିପାଟନମଠାରୁ 120 କିଲୋମିଟର, କାକିନାଡାଠାରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଓ ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ 290 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ଏହା ୫୧୦ କିମି ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି । ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୨ କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଣ୍ଟୁର, କ୍ରିଷ୍ଣା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପ୍ରକାଶମ, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ, ନେଲ୍ଲୁର, ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ ବିଜୟନଗରମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60ରୁ 70 କି.ମି. ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ:
ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'ର ପ୍ରଭାବରେ ସୋମବାର ରାତିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ- ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 20 ସେ.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାତ୍ରପୁର ଓ ଗୋଷାଣିରେ 12 ସେ.ମି. ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦିନ 29 ଅକ୍ଟୋବର ଓ 30 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ (ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି) ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ । ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ:
ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି (ବୁଧବାର) ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ପବନର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ ।
ଆଜି ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସହ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏହି ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ:
ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ,ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଵର୍ଷାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୧୯ ଜିଲ୍ଲା ଯେପରିକି ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ,ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା, ଦେଓଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୦ ରୁ ୭୦ କିମି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନ ଓ ଝଟକା ପବନ ୮୦ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ରହିବ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ:
ଆସନ୍ତାକାଲି(ବୁଧବାର) ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡା କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ଵର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
ଗୁରୁବାର 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
୩୦ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ୫ ଜିଲ୍ଲା ଯେପରିକି ସମ୍ବଲପୁର,ଝାରସୁଗୁଡା ,ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଦେଓଗଡ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୁରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ଵର୍ଷା ହେବା ସହ ୧ ତାରିଖ ଯାଏ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଯିବାକୁ ମନା:
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି । ବନ୍ଦରଗୁଡିକ ପାଇଁ ରହିଛି ୨ ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳପୁରରେ ୧ ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି ହୋଇଛି । ବିଶେଷ ଭାବେ ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏହି ୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ଭୁସ୍ଖଳନ ସହ କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ,ଗଛ ପଡିବା ଓ କୁତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଭୟ ରହିଥିବାରୁ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ଶରତ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଉଥିବା ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାଡି ଆସୁଛି । ଗୋପାଳପୁରରୁ ଏହା ୫୩୦ କିମି ଦୂରରେ ରହି ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଗତି ଟିକେ ଶିଥିଳ ରହିବ । ତେଣୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁ । ସେ ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଏହାସହ ବାତ୍ୟା ଆଖିର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ ତେଣୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳକୁ ପବନର ଗତି ବି କମ ରହିବ । ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସହ ୪୦ କିମି ପବନର ବେଗ ହୋଇପାରେ । ରାତି ୯ ଟାରୁ ୧୨ ଟା ଭିତରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ । ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିବ । ଉପକୂଳ ଓଡିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ଯଦି ଗତିକରେ ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରି ‘ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି’ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୪୮ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ୩୦,୫୫୪ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୧,୩୯୬ ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛନ୍ତି । ୨,୬୯୩ ଜଣ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ୧,୮୭୧ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ୮୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ:
୩୯ଟି ଓଡ୍ରାଫ, ୧୨୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ଓ ୫ଟି NDRF ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ପମ୍ପ ସେଟ୍, ଜେନେରେଟର, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତତ୍କାଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଗୋପାଳପୁର, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଓ ଦେଓମାଳିକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଛୁଟି ବଢାଯିବ ।
ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ:
ଧାନ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଚାଳ ଘର ଓ କିଛି ପକ୍କା ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ । ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର