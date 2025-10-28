Cyclone Montha: କାକିନାଡାରେ ‘ମୋନ୍ଥା’ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ
ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
Published : October 28, 2025 at 7:39 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 8:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା । 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡା ପାଖାପାଖି ମଚ୍ଛଲିପଟନମ ଓ କଳିଙ୍ଗପଟନମ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ମଚ୍ଛଲିପଟନମଠାରୁ ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ମୋନ୍ଥା ।
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ:
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ମଚ୍ଛଲିପଟନମଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ- ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଥିବା ବେଳେ କାକିନାଡାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ 130 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି । ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ - ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 230 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି । ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିମ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏହା 460 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି । "
Latest observations indicates that the #LandfallProcess has commenced. The #landfall process will #continue for next 3-4 hours.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 28, 2025
The Severe Cyclonic Storm “#Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] over westcentral Bay of Bengal moved north-northwestwards with a speed of 15 kmph during… pic.twitter.com/AMVOGxGv9G
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର- ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାକିନାଡା ପାଖାପାଖି ମଚ୍ଛଲିପଟନମ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପଟନମ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଏକ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"
ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଯାଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ ।
