ETV Bharat / state

Cyclone Montha: କାକିନାଡାରେ ‘ମୋନ୍ଥା’ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ

ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।

Cyclone Montha Landfall process
Cyclone Montha Landfall process (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2025 at 7:39 PM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 8:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା । 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡା ପାଖାପାଖି ମଚ୍ଛଲିପଟନମ ଓ କଳିଙ୍ଗପଟନମ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ମଚ୍ଛଲିପଟନମଠାରୁ ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ମୋନ୍ଥା ।

ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ:

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ମଚ୍ଛଲିପଟନମଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ- ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଥିବା ବେଳେ କାକିନାଡାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ 130 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି । ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ - ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 230 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି । ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିମ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏହା 460 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି । "

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର- ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାକିନାଡା ପାଖାପାଖି ମଚ୍ଛଲିପଟନମ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପଟନମ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଏକ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"

ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଯାଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା:

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ ।

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ଲାଇଭ Cyclone Live Updates: କାକିନାଡାରୁ 50 କିମି ଦୂରରେ ମୋନ୍ଥା, 61 ଟ୍ରେନ ବାତିଲ, ପୁରୀରେ କାନ୍ଥ ପଡି ୩ ଆହତ

Cyclone Montha: ମିଶନ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି, ୧୧୩୯୬ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ବାତ୍ୟା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ

Cyclone Montha Update: ରାତି 9ଟାରୁ 12 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

Last Updated : October 28, 2025 at 8:03 PM IST

TAGGED:

ANDHRA PRADESH KAKINADA
CYCLONE MONTHA LANDFALL
CYCLONE IMPACT ODISHA
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା
CYCLONE MONTHA UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.