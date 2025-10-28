ETV Bharat / state

Cyclone Rain Alert: ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଲା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'

ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି ବଢାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 15 କିମି ବେଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ଆସୁଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2025 at 8:18 AM IST

Updated : October 28, 2025 at 9:32 AM IST

IMD Odisha Weather Update: ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ଉପକୂଳା ମୁହାଁଇଥିବା ବେଳେ ବଢ଼ିଲାଣି ପବନର ବେଗ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ବତ୍ୟା ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 15 କିମି ବେଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ଆସୁଛି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳେ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି 'ମୋନ୍ଥା' । ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ।

ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି ବଢାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ବାତ୍ୟା । ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା "ମୋନ୍ଥା" ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଏହା ଗୋପାଳପୁରରୁ 550 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ, ମଛଲିପଟନମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ରୁ ପ୍ରାୟ 190 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ, କାକିନାଡା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ରୁ 270 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ, ବିଶାଖାପଟନା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ରୁ 340 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି ।

ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ମୋନ୍ଥା । ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଜାରି ରଖି, ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ସମୟରେ କାକିନାଡା ପାଖାପାଖି ମଛଲିପଟନମ୍ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 110 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ।

Today Heavy Rain Warning:

ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିକୁ ରେଡ୍‌ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗୁପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

କାଲି ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:

ବାତ୍ୟା କାକିନାଡାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ 29 ତାରିଖ (ବୁଧବାର) ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆଡକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବ । 5 ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗୁପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିକୁ ରେଡ୍‌ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା (12CM-20 CM) ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ଏହାସହ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନାୟାଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

30 ତାରିଖ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

30 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

