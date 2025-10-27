Cyclone Update: କାଲି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେବ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା, 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ଼ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ବଳ ଗୋଟାଉଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ୨୮ ଓ ୨୯ ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା । ୯୦-୧୦୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ।
Published : October 27, 2025 at 5:22 PM IST
IMD Issued Red Alert ଭୁବନେଶ୍ବର: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କ୍ରମଶଃ ବଳଶାଳୀ ହେଉଛି ଏହି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା । 'ମୋନ୍ଥା' ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ବା ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ରୂପ ନେବ । ୨୮ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଏହା କାକିନାଡା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମଛଲିପାଟନମ୍ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗାପାଟନମ୍ ମଝିରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ସାରା ରାଜ୍ୟର ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' କାକିନାଡ଼ାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପ୍ଡ଼େଟ୍:
- ଅବସ୍ଥିତି: ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ୭୫୦ କିମି ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି
- ବେଗ: ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୮ କିମି ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି
- ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ: କାକିନାଡା ନିକଟବର୍ତ୍ତି ମଛଲିପାଟନମ୍ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗାପାଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ
- ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ବେଗ: ୯୦-୧୦୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ଓ ଝଟକା ପବନ ୧୧୦ କିଲୋମିଟର
- ସମୁଦ୍ରକୁ ବାରଣ: ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ
- ବିପଦ ସଙ୍କେତ: ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ 2 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ
୯୦-୧୦୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ଆଶଙ୍କା:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ । ଏହି ସମୟରେ ୯୦-୧୦୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ଓ ଝଟକା ପବନ ୧୧୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ । ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ 'ମୋନ୍ଥା' ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ । କ୍ରମଶଃ ଏହାର ପରିମାଣ ଓ ବିସ୍ତୃତି ବଢିବାରେ ଲାଗିବ । ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ରହିବ ସର୍ବାଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ।
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା: ବଦଳିବ ପାଣିପାଗ
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ: ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା
ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ: ପୁରୀ, ଜଗତସିଂପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା,କଟକ, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୂଆପଡା ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବୌଦ୍ଧ
ପବନର ବେଗ: ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଝଟକା ପବନ ୬୦ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା
28 ଅକ୍ଟୋବର: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଏହି ଦିନ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ।
ରେଡ଼ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ: କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି
ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ: ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼
ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
29 ଅକ୍ଟୋବର: ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:
ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ଼, ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ରେଡ଼ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ: ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ମାଲକାନଗିରି
ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ: ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି
ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: Cyclone Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା', ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 860 କିମି ଏବଂ କାକିନାଡ଼ା ଠାରୁ 710 କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ
ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲା:
30 ଅକ୍ଟୋବର ପରଠାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂତନା ଦିଆଯାଇଛି । ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ । ଆଜି(ସୋମବାର)ଠାରୁ ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି । ବନ୍ଦର ଗୁଡିକ ପାଇଁ ରହିଛି ୨ ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ରହିଛି । ବିଶେଷ ଭାବେ ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏହି ୬ ଜିଲ୍ଲା ବାତ୍ୟାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଭୂସ୍ଖଳନ ସହ କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା,ଗଛ ପଡିବା ଓ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଭୟ ରହିଥିବାରୁ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର