REALITY CHECK; ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା', କିପରି ଅଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ?
ବାତ୍ୟାରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ । ଯେଉଁଥିରୁ ପାଖାପାଖି 40% ଅକ୍ଷମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
Published : October 25, 2025 at 11:45 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଯେମିତି ଚିର ସହଚର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟୁନ ପକ୍ଷେ ଦୁଇ ଥର ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ । ବିଶେଷକରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନଗର ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରକୃତିର କୋପରେ କ୍ଷତି ସହିଥାଏ । 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଥିକ ନକ୍ସା ବଦଳିଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ 40% ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିଜେ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିବା ରାଜନଗର ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଶତାଧିକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଅମରବର ବିଶ୍ୱାଳ କୁହନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ଯାହା ବି ହେଲେ ବନ୍ୟା ହେବ।ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେମିତିକି ରାଜନଗର ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା କୋଷ୍ଟାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ତିନିଥର ବାତ୍ୟା ହୋଇଥାଏ । ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁର୍ବରୁ 127ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏହିପରି ମୋଟ 129ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି । ସେହିଭଳି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ (ଅଙ୍ଗନବାଡି,ସ୍କୁଲଗୃହ ମିଶାଇ)ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 319।ଯେହେତୁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବିତ ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବନ୍ୟା ଅବା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡି ସେଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେମିତିକି ପାନୀୟଜଳ, ଶୌଚାଳୟ,ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା,ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଇତ୍ୟାଦି ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଓ ବହୁମୂଖୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗାଈଗୋରୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି । ତଦାରଖ ଅଭାବରୁ ବା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଭାବରୁ ବା ସରକାରଙ୍କ ତଦାରଖ ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଅପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଏହାର ମରାମତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇପଡୁଛି ।"
କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଓ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଚଳ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ବ୍ଲକ 249ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କୁହନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଇ ଗତି କରି ଆସୁଛି।1971 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ପରେ 1999 ମସିହାରେ ମହାବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା।ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଗୁଡିକ ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିନି କିନ୍ତୁ ରାଜନଗର, ମହାକାଳପଡ଼ା, ଆଳି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସରକାର 1999 ମସିହା ପରେ ସଜାଗ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ କହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 127ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସଠିକ ଭାବରେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ପାରି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ।
କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବା ପ୍ରଶାସନ ତାଲିକାରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକ ସଠିକ ଭାବରେ ଅଛି ଓ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବିକ 40ରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଉ ରହିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ବା ତାହା ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ । ଏହାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତାହା ନେଇନାହିଁ ବା ତଦାରଖ କରିନାହିଁ କେବଳ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଏଗୁଡିକ କଥା ମନେପଡେ । ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଭଳି ବାତ୍ୟା ଆସେ ତେବେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ । ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି ।"
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ-
ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 129(127+2)ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ଏହାର ଭଗ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର. ଆୟାର କୁହନ୍ତି, "ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 127ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଲଟର ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଛାଡି ଆଉ ଦୁଇଟି ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ସବୁକୁ ମିଶାଇ 129 ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା