ପୁରୀରେ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା କଟକଣା, ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ଯାଏଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨୯ ଯାଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା ।
ପୁରୀ: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ପୁରୀରେ ନପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଘନ ଘନ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ନକରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଗିଦ୍ କରିଛନ୍ତି।
ପୁରୀରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ତହସିଲରେ ୮୯୨୪ ଟି ପଲିଥିନ ପ୍ୟାକେଟ ରଖାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଗୋଦାମରେ ୩୧୭୬ ପଲିଥିନ ମହଜୁଦ ଅଛି । ୧୮୭ କୁଇଁଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା, ୧୭୨ କୁଇଁଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ, ୧୨୦ କୁଇଁଣ୍ଟାଲ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ମୋଟ ୧୭୯ ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ୧୦୭୭ / ୦୬୭୫୨- ୨୨୩୨୩୭ ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ସମୁଦ୍ରରେ କେହି ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଡି ନ ଯାଆନ୍ତି ସେ ନେଇ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛୁ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯାହା ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆମେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ମାଇକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି କେହି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବୁଡିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ହେବ ସେ ନେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏ ସମୁଦ୍ରରେ ନ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମାନେ କଡା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। "
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ:
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରହିଛି, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଏଥି ପାଇଁ ସଜାଗ ଅଛୁ। ସବୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଓ ବାତ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ତାହା ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । "
ପୁରୀ ବିଚ୍ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମହସଂଘର ସଭାପତି ହାରି ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। କେହି ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମାନେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ମେଗା ଫୋନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର, ଷ୍ଟ୍ରଚର , ରେସକ୍ୟୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ସହିତ ଆମର ୬ ଟି ସଂଘର ୪୫୦ ଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ବେଳାଭୂମିରେ ।"
