'ମୋନ୍ଥା' ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସନ, କୂଳକୁ ଫେରିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ
ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଠିକ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୁର ବିକାଶ ।
Published : October 28, 2025 at 4:19 PM IST
Cyclone 'Montha' Preparation Balasore, ବାଲେଶ୍ୱର: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ବାଲେଶ୍ବରରେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଏନେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଠିକ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ ।
କୂଳକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ:
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦିପୁର, ବାହାବଳପୁର, ବଳରାମଗଡି, ପଞ୍ଚୁବିଶା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମାଇକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବୋଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରଲର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚୁବିଶା ଜେଠିରେ ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଡଙ୍ଗା ରହିଥିଲା । ସତର୍କ ସୂଚନା ପରେ ସବୁ ଡଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିଛି ।
ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତକରଣ କରାଯିବ:
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସୋର, ଖଇରା, ସିମୁଳିଆ ଓ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ କେବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ରହିଛି । ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ଧାନ ଥୋଡ଼ ବାହାରି ସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଲେ ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଚାଷ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ସରୋଜ ମହାକୁଡ଼ ବାତ୍ୟା ପରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ନେଇ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ଏବର୍ଷ ଚାଷ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା । ଯଦି ବର୍ଷା ଜୋର ହୁଏ ତେବେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରକୃତି ଆମ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି । ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ସାର, ବିହନ ବାବଦରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ଚାଷ କ୍ଷେତରେ ଭଲ ଅମଳ ହେବା ନେଇ ଏଥର ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ । ବର୍ଷକର ଅମଳ ଧାନରେ ଆମ ପରିବାର ଚଳିଥାଏ । ପାଞ୍ଚମାଣ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛି । ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଭାସିଯିବ ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: Cyclone Montha Update: ରାତି 9ଟାରୁ 12 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ: ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ସେସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି,"ବାତ୍ୟା କାକିନାଡା ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଇଛୁ । ସମସ୍ତ ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାରମାନେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି । ସବୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛୁ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଇବୁ । ଆମର ଯେତିକି ଅନୁମାନ ରହୁଛି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଯଦି କିଛି ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା ଆସେ, ସେନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ । ଏବେ ଯାଏଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ । ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମାଇକ ଦ୍ୱାରା ସତର୍କ କରାଯାଉଛି । ସରକାର ଓ SRCଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର