ମନ୍ଥିବ 'ମୋନ୍ଥା'; ଉପକୂଳ-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚୁଛି, ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ପାଇଁ ଫୋକସରେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ
ଓଡିଶାରେ ତାଉ ଦେଖାଇଲାଣି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମହାପ୍ରସ୍ତୁତି ।
October 28, 2025
October 28, 2025
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶାରେ ତାଉ ଦେଖାଇଲାଣି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ଆଜି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କାକିନାଡାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏପରିକି ସୋମବାର ରାତିଠାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ ‘ମନ୍ଥା’ ର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଭାରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ତୀବ୍ର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି , ମୋହନା, ନୁଆଁଗଡ଼, ରା.ଉଦୟଗିରିରେ ରାତିସାରା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ । ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି ।
ବର୍ଷା ନେଇ ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ-
ଆଗାମୀ ୩ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ । ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବର୍ଷା ସହ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ । କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କନ୍ଧମାଳକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ । ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ । ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଚାନ୍ଦବାଲି, ଚିଲିକା, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗିରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଜାରି ।
Dr Manorama Mohanty, Director of IMD, Bhubaneswar, says, " the cyclonic circulation montha now lies over the west central bay of bengal and is about 550 km south-southwest of gopalpur. it is likely to move north northwestward and intensify into a severe cyclonic
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଆନ୍ଧ୍ର କୂଳରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ-
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ମୋନ୍ଥା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ସହ ଆନ୍ଧ୍ର କୂଳରେ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମଲ୍କାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରିରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ୨୯ ଓ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।
କଟକରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା-
ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ କଟକରେ କେତେବେଳେ ଜୋର ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଝିପି ଝିପି ଜାରି ରହିଛି । ଆକାଶ ମେଘଛନ୍ନ ଥିବାବେଳେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ସୋମବାର ରାତିରୁ ବର୍ଷା ଜାରି-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ରାଜନଗର, ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ବର୍ଷା ଓ ହାଲକା ପବନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ 5ଟି ବ୍ଳକରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଭଦ୍ରକ ଆକାଶରେ ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବ-
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁରରେ ସକାଳ ୫. ୧୫ରୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡି ସହ ତୀବ୍ର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଖୋଲିଲା ବାଘଲଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ତିନି ଫାଟକ -
ଗଞ୍ଜାମ ବାଘଲଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ତିନି ଗୋଟି ଫାଟକ ଖୋଲିଲା । ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ୧୦୦ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ୭୫ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଛଡାଯାଇ ଥିବା ସୂଚନା ।
ରାୟଗଡ଼ାରେ ପାଗ କୋହଲା ରହିଛି । ବର୍ଷା ନାହିଁ । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ କୋହଲା ସହ ମେଘୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛିକିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହଉଛି ।
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଆଳି, କଣ୍ଟାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପାଟଣା ଓ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ହାଲକା ପବନ ଅନୁଭୂତ ।
ଯାଜପୁରରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ-
ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'ର ପ୍ରଭାବରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ କୋହଲା ସହ ମେଘୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛିକିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ପଡ଼ିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି । ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ନ ପଡିବା ଯୋଗୁ ଲୋକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ।
ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା-
ଆଜି ସକାଳୁ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ମୋନ୍ଥା ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୭ କିମି ବେଗରେ ଗତିଶୀଳ ରହିଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆନ୍ଧ୍ର କାକିନାଡାରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୯୦-୧୦୦ କିମି ରହିବ । ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୧୦ କିମି ରହିବ ଝଟକା ପବନର ବେଗ । କାକିନାଡା ଠାରୁ ୩୧୦ କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ । ବିଶଶଖାପାଟନମରୁ ୩୭୦କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ । ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ୫୭୦କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ।
ଆଜି ସକାଳ ୮.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାପାତ (ମିଲିମିଟରରେ)
ପତ୍ରାପୁର (ଗଞ୍ଜାମ) – 120, ଗୋସାନୀ (ଗଜପତି) – 120, ସଂଖେଇମୁଣ୍ଡି (ଗଞ୍ଜାମ) – 90, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି (ଗଜପତି) – 90, ଆର. ଉଦୟଗିରି (ଗଜପତି) – 90, କୁକୁଡାହାଣ୍ଡି (ଗଞ୍ଜାମ) – 90, ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ) – 70, ଦିଗପାହାଣ୍ଡି (ଗଞ୍ଜାମ) – 60, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ) – 60, ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ (ଗଜପତି) – 60, ଚିକିଟି (ଗଞ୍ଜାମ) – 60, ଛତ୍ରପୁର (ଗଞ୍ଜାମ) – 60, ଭୁବନ (ଧେନକାନାଲ) – 60, ଶେରଗଡ଼ (ଗଞ୍ଜାମ) – 50, ନୁଆଗଡ଼ (ଗଜପତି) – 50, କାଶୀନଗର (ଗଜପତି) – 50, ଆସ୍କା (ଗଞ୍ଜାମ) – 50, ଖଣ୍ଡପାଡା (ନୟାଗଡ଼) – 40, ଗୁମ୍ମା (ଗଜପତି) – 40, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ (ପୁରୀ) – 40, ଗଞ୍ଜାମ (ଗଞ୍ଜାମ) – 40, ବ୍ରହ୍ମଗିରି (ପୁରୀ) – 40, ପୋଟାଙ୍ଗି (କୋରାପୁଟ) – 40, ହିଞ୍ଜିଲି (ଗଞ୍ଜାମ) – 40, କଣ୍ଟାପାଡା (କଟକ) – 40, ବାଙ୍ଗିରିପୋଶି (ମୟୁରଭଞ୍ଜ) – 40, ଗୋପାଳପୁର (ଗଞ୍ଜାମ) – 40, ବିଞ୍ଜହରପୁର (ଜାଜପୁର) – 40, ଧରକୋଟ (ଗଞ୍ଜାମ) – 40
କେତେ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ?
ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪୪୫ ଟି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ୨୭୪୭ ଜଣ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୧୫୬୦ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୩୫୬୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୩ ହଜାର ଲୋକ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ୮ ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ଧାର ୧୪୦ଟି କରି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମାଲକାନଗିରିରେ ୬୨ ଟି, କୋରାପୁଟରେ ୨୪୭ ଟି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧୦୪ ଟି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ୧୬୪ ଟି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୧୦୦ ଟି, ଗଞ୍ଜାମରେ ୧୦୨୯ ଟି, ଗଜପତିରେ ୪୫ ଟି, କନ୍ଧମାଳରେ ୪୧ ଟି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୧, କୋରାପୁଟରେ ୩୮, ଗଂଜାମରେ ୩୧୪, ଗଜପତିରେ ୨୫୫୪, କନ୍ଧମାଳରେ ୪୧ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କେହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇନଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ୩୯୬୫, କୋରପୁଟରେ ୧୨୫, ରାୟଗଡ଼ାରେ ୬୩୧୪, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୨୨, ଗଞ୍ଜାମରେ ୧୬୫୭୦, ଗଜପତିରେ ୪୫୭୯ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ୧୧୦୦ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ୨୭୪୭ ଜଣ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୧୫୬୦ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ୍ରାଫ, ଏନଡିଆରଫ ଓ ଅଗ୍ନିଶମର ୧୨୮ଟି ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଟିମ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୦ ହୋଇଛି । ସେଥିରେ ୨୪ଟି ଓଡ୍ରାଫ, ୫ଟି ଏନଡିଆରଏଫ ଓ ୧୧୧ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପ୍ଲାଜମା କଟର, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ଗଛକୁ କମ ସମୟରେ କାଟି ସଫା କରିବ-
ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରା ସଜାଗ ରହିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ସମେତ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ମ ସ୍ଥାନ ରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ମୂତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ବାତ୍ୟାର ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଯେତିକି ଚାଲେଞ୍ଜ ରହିଥାଏ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଚାଲେଞ୍ଜ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଏହାର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବ । କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପାହାଡିଆ । ସେହିପରି ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ ।ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ହେଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାଅ । ସେସବୁକୁ କାଟି ସଫା କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ।
ସେହିପରି ମୁଷଳ ଧରଣ ର ବର୍ଷା ହେଲେ ଭୂସ୍ଫଳନ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ । ବଡ଼ ବଡ଼ ଟା୍ୱାର ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରଧ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆହୁରି ଏକ ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରେ । ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଅନରୋଧ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ସଠିକ ସୂଚନା ପାଇବା,ସେସବୁ ସଫା କରି ରେସକ୍ୟୁ କରିବା ବି ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ ରହିବ । ସେହିପରି ରାସ୍ତାରୁ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିମ ବ୍ୟବହାର କରିବା । ଏପରିକି ପ୍ଲାଜମା କଟର ଭଳି ମେସିନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରାସ୍ତା କ୍ଳିଅର କରାଯିବ କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଟି କେ ବାବୁ ।
