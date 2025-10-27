Cyclone Montha: ମିଶନ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି, 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ-ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ, 200 ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
8 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରକାର ।
Published : October 27, 2025 at 3:23 PM IST
Cyclone Montha Update ଭୁବନେଶ୍ବର: ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ 8 ଜିଲ୍ଲା । ମିଶନ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ପ୍ରଭାବିତ ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ ରହିବ । ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଯିବ । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୦୦ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିଭାଗ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ଏହି 8 ଜିଲ୍ଲା ହେବେ ପ୍ରଭାବିତ:
- ଗଞ୍ଜାମ
- ଗଜପତି
- ରାୟଗଡା
- କୋରାପୁଟ
- ମାଲକାନଗିରି
- କନ୍ଧମାଳ
- କଳାହାଣ୍ଡି
- ନବରଙ୍ଗପୁର
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର:
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡାନ୍ତ । ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରାଜ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସରକାର ପହଁଚି ସାରିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ଗତି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ମୋନ୍ଥା ୧୮ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ମାତ୍ର ୬୦୦ କିମି ଦୂରରେ ବାତ୍ୟା ରହିଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟାର ଗତି ଯେତେ ବଢିବ, ଏହା ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ସେତେ କମିକମି ଯିବ । ବାତ୍ୟାର ଗତି ବଢିବା ଆମ ଲାଗି ଶୁଭ ସୂଚନା । କାରଣ ଗତି କମ, କ୍ଷତି ଅଧିକ ଏବଂ ଗତି ଅଧିକ, କ୍ଷତି କମ ।
ମାଲକାନଗିରି ଦେଇ ଛତିଶଗଡ ମୁହାଁଇବ ମୋନ୍ଥା:
ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ କହୁଛି ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମାଲକାନଗିରି ଦେଇ କରି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯିବ । ମାଲକାନଗିରିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହ ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ହୀରାକୁଦକୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବ । ଜଳ ସେଚନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରାୟ ୮୮ ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇରହିଥିଲା । ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ସ୍ତର କମ ଥିଲେ, ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବୁ ବୋଲି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ବାତିଲ:
ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏସଆରସି କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ଟ୍ରଲରଙ୍କୁ ଓଡିଶା କୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଦାନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା । ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ଟ୍ରଲର ରହିଛି ତାହାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ । କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହେଲିକ୍ୟାପଟରକୁ ଏଥିପାଇଁ ନିୟୋଜନ କରାଯିବ । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ । ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ୬୦ ରୁ ୧୦୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ପବନ ।’
200 ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି । ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୦୦ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ତାଲିକା ଭୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆସନ୍ତା ୭ ଭିତରେ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବୁ । ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ତଳକୁ ଅଣାଗଲାଣି । ପାଣି ଘେର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ । ୨୪×୭ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ଖୋଲା ଅଛି । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଅଛି । ୮ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୦ ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର