ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଲର୍ଟ; ନୂଆପଡା ଗସ୍ତ ବାତିଲ କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲର୍ଟ । ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ।
Published : October 25, 2025 at 11:04 PM IST
ପୁରୀ/ଭୁବନେଶ୍ୱର/ବାଲେଶ୍ୱର: ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 'ମୋନ୍ଥା'ର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଛି ବିଭାଗ । ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ନିଜ ସମସ୍ତ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ପୁରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ନିଜ ସମସ୍ତ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ସଙ୍କଟ ଟଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ବର ରାଜୀବ ଭବନ ସ୍ଥିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ବସ୍ତୁଃତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେବ । ବାତ୍ୟା ସଙ୍କଟ ଟଳିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 'ମୋନ୍ଥା'କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଛି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ । ଗୃହ ଓ ନଗରଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ନ’ଛାଡିବାକୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ବା ୟୁଏଲବିକୁ ପ୍ରଭାବୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି । ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ଓ ମୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଏନଏସିର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସହରାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜଳାବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ ଓ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆଲର୍ଟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବା ସହ ଡିଜି ସେଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ୟୁଏଲବିକୁ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିଷେଧକ ଓ ରିଲିଫ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭାଗ ପରିସ୍ଥିତିର ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରିବା ସହ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ ସେଣ୍ଟର ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି-
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସହାୟତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ମତ୍ସ୍ୟଯୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ କୂଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ପୁରୀର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ୨୭ ଓ ୨୮ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଏଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆମେ ରହିଛୁ । ସବୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ୧୭୯ ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛୁ । ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଯୀବୀଙ୍କୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ପୌର ପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ପମ୍ପସେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀ ଆସିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁ ସିଏଚସି ଓ ପିଏଚସିରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକସନ ଗଛିତ ରଖିବାକୁ ସିଡିଏମଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ଔଷଧ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ ।"
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅତିରିକ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟଯୀବୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛୁ। ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଯୀବୀମାନେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କହିଛୁ । ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ସମୁଦ୍ରରେ କେହି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ତଦାରଖ କରିବାକୁ ସାଗର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଯୀବୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ।"
ପୁରୀର ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ୨୭ ଓ ୨୮ ତାରିଖ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ ତୋଫାନ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଗଛ ଭାଙ୍ଗିପଡେ ରାସ୍ତା ସଫେଇ ପାଇଁ କଟର ମେସିନ ରଖାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ହୁଏ ତାହାକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମୋଟର ପମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସବୁ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଛି । ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି । ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ । ସବୁ ବ୍ଲକରେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ ରହିଛି ।"
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି-
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦିପୁର, ବାହାବଳପୁର, ବଳରାମଗଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମାଇକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ SRC ଭିସି ଜରିଆରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେମିତି କି ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାତ୍ୟା ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ଛୁଟି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହି ବାତ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।"
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୁର ବିକାଶ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ SRC ମିଟିଂ ନେଇଥିଲେ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ଲାଇନ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାପାଇଁ କହିଛୁ । ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆଖପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହେଲା ତେବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବୁ ସେ ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ । ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ସେମିତି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ । ତଥାପି ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ କେଉଁଠି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବ ସେନେଇ ଆମେ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ । ଆମର ୧୪୪ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛୁ, ଏହାସହ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛୁ । ଏମିତି କି ଯେଉଁଠି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତେବେ ତାହା ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ । RWSSକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ । DSWOଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି।"
ବର୍ଷା ନେଇ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ-
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସତର୍କତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ୨୭ ଓ ୨୮ ତାରିଖକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୯ ତାରିଖକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ୨୭ ତାରିଖ ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେହି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଚିନ ପାୱାର ପ୍ରକାଶ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- IMD ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ବାତିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ/ଭୁବନେଶ୍ୱର/ବାଲେଶ୍ୱର