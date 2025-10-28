ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ମୁକାବିଲା: ଗଞ୍ଜାମରେ ୩୭୦୦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସମୁଦ୍ର ଆଁରେ 3 ଘର
ଗଞ୍ଜାମରେରେ ୯୭୦ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ହସ୍ପିଟାଲ । ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ନୟାଗଡରେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶାସନ ।
Published : October 28, 2025 at 8:49 PM IST
Cyclone Montha ବ୍ରହ୍ମପୁର/ନୟାଗଡ: ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା । କାକିନାଡାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବାତ୍ୟା । ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟରେ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନ । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ ତିନି ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପୋଡ଼ମପେଟା ଗାଁରେ 3ଟି ଘର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ସେପଟେ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।
ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ୩ ଘର:
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଡ଼ମପେଟା ଗାଁରେ ତିନୋଟି ଘର ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆରରେ ଭାସିଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗ୍ରାମ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପ୍ରାୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ୧୦ ରୁ ୨୦ ମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୩ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ବର୍ଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ । ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି । ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ କେହି ଯେପରି ଯିବେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ:
ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସତର୍କତାର ସହିତ ରହିବା ସହିତ ବାହାରକୁ ନବାହାରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ବେଳାଭୂମି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର:
ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଥିବା କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାନ । ସେଠାକୁ କାହାରିକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଡର ଜାରି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଏଥିସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାକୁ ରହିଥିବା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ।
୩୭୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ:
ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ ୩୭୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁମୁଖି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏପରିକି ୯୭୦ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ହସପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା:
ପାତ୍ରପୁର, ଚିକିଟି, ଦିଗପହଣ୍ଡି ଏବଂ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲସରା ଏବଂ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ବାଘଲଟି, ଘୋଡାହାଡ, ଡହ ଭଳି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୁଡିକ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । କେତେ ପରିମାଣର ପାଣି ଆସୁଛି ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।
ଗଞ୍ଜାମରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ, ଫାୟର ଟିମ୍ ସଜାଗ:
ବାତ୍ଯା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଇଟି ଫାୟାର ଟିମ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଆର୍ମି ଏଡି କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା, ଲୁହାସିଙ୍ଗି,ଏଲୋଗୋଲ, ସିରିସିଗଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 300 ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଧାନବାଡ଼ରେ ରଖାଯାଇଛି । ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରା ପହଁଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଖାଇବା, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଜେନେରେଟରର ଯେପରି ଠିକ ରହିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ନୟାଗଡରେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା:
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଅଛି ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଅଧିକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଲରୁ ପାଣି କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବ ବୋଲ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି l ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡିକୁ ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ନୟାଗଡ